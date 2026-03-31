Üye Girişi
Son Dakika Logo

ÇİMSA ÇBK Mersin, Finalde Avantaj Peşinde

31.03.2026 11:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kadınlar Avrupa Kupası finalinin ilk maçında ÇİMSA ÇBK Mersin, Yunanistan'da galibiyet hedefliyor.

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası finalinin ilk maçında Yunanistan ekibi Athinaikos Qualco'ya konuk olacak ÇİMSA ÇBK Mersin, rakibini yenip kupanın sahibinin belirleneceği sahasındaki rövanş karşılaşmasına avantajlı skorla çıkmak istiyor.

Kadın basketbolunda Avrupa'nın iki numaralı organizasyonunun yarı finalinde Fransa'nın BLMA ekibini eleyen ÇİMSA ÇBK Mersin, çift ayaklı finalde Yunanistan temsilcisi Athinaikos Qualco ile karşılaşacak.

Kupanın sahibinin belirleneceği finalin ilk maçı 2 Nisan'da Yunanistan'ın Glyfada kentinde, ikinci karşılaşma ise 7 Nisan'da Mersin'deki Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanacak.

Deplasmandaki mücadele öncesi hazırlıklarını sürdüren Mersin ekibi, Yunanistan'dan galibiyetle dönmeyi hedefliyor.

ÇİMSA ÇBK Mersin, kupayı kazanacak takımın netleşeceği Mersin'deki müsabakaya avantajlı skorla çıkmanın hesaplarını yapıyor.

Başantrenör Memnun: "Her topun kıymetini bilerek oynayacağız"

Başantrenör Ekrem Memnun, AA muhabirine, çok önemli bir maça çıkacaklarını söyledi.

Kupayı bir Anadolu takımına kazandırmayı çok istediklerini vurgulayan Memnun, "Hem bunda ilk olmak hem de emeklerimizin, yatırımların karşılığını mutlaka almak istiyoruz. Athinaikos, bu kupayı kazanmak için kurulmuş bir takım. Onlar da çok iddialı, bunun bilincindeyiz. Biz de çok iddialıyız ve kazanmak istiyoruz." dedi.

Memnun, Mersin'e galibiyetle dönmeyi önemsediklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Her sayının önemi var. Her topun kıymetini bilerek çok dikkatli oynayacağız. Bütün planımız bu. Bunun için hazırlanıyoruz, motivasyonumuz yerinde. En önemli hedefimiz bu. Gereğini yerine getirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Oyuncular da bunun farkında. Çok tecrübeli oyuncularımız var, motivasyonları zaten bu kupa. İlk önce o mücadele kavgasını kazanmak istiyoruz. Finaller öyle oynanıyor. Olabildiği kadar basit, komplike olmadan en basit şekilde mücadele ederek kazanmak isteyeceğiz."

Asena Yalçın: "Mersin'e kupanın çok yakışacağını düşünüyorum"

Takım kaptanlarından Asena Yalçın, çok heyecanlı olduklarını belirterek, "Mersin'e kupanın çok yakışacağını düşünüyorum çünkü biz burada bu kupayı hak ettik. Senelerdir finallerdeyiz, bir türlü kupaya uzanamadık. O sene, bu sene olursa hem Mersin hem bizim hem de takım için çok büyük başarı olacak. Buna inanıyorum." diye konuştu.

Finalde skor avantajının önemine dikkati çeken Asena, "Orada ne olursa olsun eğer 4 sayı gerideysek 3 sayı geride olmak için, 5 sayı öndeysek 6 sayı önde olmak savaşacağız. İkinci maçta da inşallah Mersin halkıyla kupayı burada bırakacağız diye düşünüyorum. Finale kadar geldik. O kupayı almamız gerekiyor ve herkes bunun bilincinde. Öyle bir grubuz. Eminim herkes çıkıp elinden gelenin en iyisini yapacaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Yunanistan, Mersin, Çimsa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor ÇİMSA ÇBK Mersin, Finalde Avantaj Peşinde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
11:52
4 kişinin öldürüldüğü aile katliamının nedeni ortaya çıktı
11:51
4 kişinin öldürüldüğü aile katliamının nedeni ortaya çıktı
11:47
Bahçeli'den hükümete acil çağrı: Yasal düzenlemeler için uygun iklim oluşmuştur
11:13
Çin'den ABD ve İsrail'e çağrı: Savaşı bir an önce durdurun
11:00
TCMB Başkanı Karahan, altın satışı iddialarını doğruladı
10:40
TMSF, İstikbal Mobilya'yı satışa çıkardı
09:29
TMSF, İstikbal Mobilya'yı satışa çıkardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2026 12:11:55. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.