ÇİMSA ÇBK Mersin, Sleza Wroclaw'u deplasmanda 100-70 yenerek grupta 4'te 4 yaptı - Son Dakika
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ÇİMSA ÇBK Mersin, Sleza Wroclaw'u deplasmanda 100-70 yenerek grupta 4'te 4 yaptı

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FIBA Kadınlar Avrupa Kupası D Grubu dördüncü maçında ÇİMSA ÇBK Mersin, deplasmanda Polonya temsilcisi Sleza Wroclaw'u 100-70 yendi. Mersin temsilcisi bu sonuçla grupta 4'te 4 yaparken rakibi 4. yenilgisini yaşadı.

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası D Grubu dördüncü maçında ÇİMSA ÇBK Mersin, deplasmanda Polonya temsilcisi Sleza Wroclaw'u 100-70 yendi.

KGHM Sleza Arena'daki karşılaşmanın ilk çeyreğini 28-17 önde tamamlayan ÇİMSA ÇBK Mersin, ev sahibi ekibin farkı kapatma çabalarına rağmen devre arasına da 49-42 üstünlükle girdi.

İkinci yarıya Iagupova ve Burke'nin üçlükleriyle başlayan Mersin ekibi, son çeyreğe 16 sayılık avantajla 74-58 önde gitti.

Dördüncü çeyrekte farkı daha da açan ÇİMSA ÇBK Mersin, karşılaşmadan 100-70 galip ayrıldı.

ÇİMSA ÇBK Mersin'den Kennedy Burke, 30 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Sleza Wroclaw takımında Aleksandra Mielnicka 18 sayıyla oynadı.

Bu sonuçla Mersin temsilcisi, grupta 4'te 4 yaptı. Sleza Wroclaw ise 4. yenilgisini yaşadı.

Kaynak: AA
PolonyaWroclawMersinÇimsaSporSon Dakika

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SON DAKİKA: ÇİMSA ÇBK Mersin, Sleza Wroclaw'u deplasmanda 100-70 yenerek grupta 4'te 4 yaptı - Son Dakika
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