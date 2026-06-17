Salon: Ankara
Hakemler: Stefano Cesare (İtalya), Nurper Özbar (Türkiye)
Almanya: Straube, Alsmeier, Weitzel, Weske, Timmer, Cekulaev (Cesar, Stautz, Kohn, Kindermann, Strubbe, Jatzko, Nestler, Kirchhoff)
Çin: Li, Guo, Tang, Zhuang, Aoqian Wang, Zhang (Mengjie Wang, Gong, Yuanyuan Wang, Chen, Xie, Ni, Dong, Yang)
Setler: 27-25, 23-25, 25-18, 20-25, 6-15
Süre: 127 dakika (32, 31, 25, 26, 13)
Voleybol FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) Ankara'da düzenlenen ikinci haftasındaki ilk maçta Çin, Almanya'yı 3-2 yendi.
Çin, bu sonuçla organizasyondaki beşinci maçında dördüncü galibiyetini aldı. Almanya ise dördüncü yenilgisini yaşadı.
Çin'e karşı son galibiyetini 2014'te alan Almanya, söz konusu maçın ardından rakibiyle yaptığı 13 müsabakayı da kaybetti.
Son Dakika › Spor › Çin, Almanya'yı 3-2 ile Geçti - Son Dakika
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