Çine Belediyesi Şampiyon Sporcuya Destek Vermiyor - Son Dakika
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Çine Belediyesi Şampiyon Sporcuya Destek Vermiyor

Çine Belediyesi Şampiyon Sporcuya Destek Vermiyor

Çine Belediyesi, trap atışları Türkiye Şampiyonu olan sporcu Sabri Özen'e Bursa'daki yarışmalara katılması için destek vermiyor. Şampiyon sporcu kendi imkanlarıyla yarışmalara katılacak.

25.05.2024 12:05  Güncelleme: 12:06
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Çine Belediyesi, Nisan ayının 3. haftasında Konya'da düzenlenen trap atışları Türkiye Şampiyonu olarak Çine'nin göğsünü kabartan sporcu Sabri Özen'i Bursa'daki müsabakalara katılacak parayı bulamadı. Şampiyon sporcu Özen, Çine Belediyesi'nden destek gelmeyince kendi imkanları ile Bursa'daki yarışmalara kendi imkanları ile gidecek.

Çine Belediye Meclisi, bazı gündem maddelerini görüşmek üzere olağanüstü toplandı. 7 gündem maddesini görüşen Meclis, gündemin dördüncü maddesi olan 'Trap Atışları Türkiye Şampiyonasında birinci olan Çine'yi temsil eden sporcuya ödül verilmesi konusunu ele aldı. Mecliste bazı meclis üyeleri farklı kaynaklardan sporcuya destek verilmesi gerektiğine savunurken Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, Cumhur İttifakı Çine Belediye Meclis Üyesi ve MHP Çine İlçe Başkanı Kazım Oluç, tasarruf etmeleri gerektiğini ileri sürerek şampiyon sporcuya verilmesi istenen 10 bin liralık desteğin verilmemesi gerektiğini savundular. Yapılan görüşmelerin ardından şampiyon sporcuya verilecek olan yardım talebini meclis oy birliği ile reddetti.

Meclis'in bu kararı bazı kişileri şaşırtırken şampiyon sporcu Sabri Özen, hafta sonu Bursa'da yapılacak olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Kupası Türkiye Şampiyonası yarışmasına kendi imkanlarıyla katılacağını ifade etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Çine Belediyesi Şampiyon Sporcuya Destek Vermiyor - Son Dakika

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