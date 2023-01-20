Cinsel saldırıyla suçlanan futbolcu Dani Alves hakkında tutuklama kararı çıktı - Son Dakika
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Cinsel saldırıyla suçlanan futbolcu Dani Alves hakkında tutuklama kararı çıktı

20.01.2023 20:38
Cinsel saldırıyla suçlanan futbolcu Dani Alves hakkında tutuklama kararı çıktı

İspanya'da hakkındaki cinsel saldırı suçlamasıyla Barselona kentinde gözaltına alınan Brezilyalı futbolcu Dani Alves hakkında geçici tutuklama kararı verildi.

İspanya'da hakkındaki cinsel saldırı suçlamasıyla Barselona kentinde gözaltına alınan Brezilyalı futbolcu Dani Alves hakkında geçici tutuklama kararı verildi.

Alves, çıkarıldığı mahkemenin hakimi tarafından, savcılığın talep ettiği şekilde kefaletsiz, geçici tutuklama kararıyla cezaevine gönderildi.

Katalonya Adalet Yüksek Mahkemesinden basına verilen bilgide, 30 Aralık'ta Barselona kentindeki bir diskoda yaşanan olaydan sonra 23 yaşındaki bir kadının 2 Ocak'ta Alves hakkında cinsel saldırı iddiasıyla suç duyurusunda bulunduğu belirtildi.

Brezilyalı futbolcunun mevcut durumda yaşadığı Meksika'dan Barselona'ya geldikten sonra bu sabah saatlerinde komiserliğe gittiği ve ifadesinin ardından gözaltına alınarak mahkemeye sevk edildiği kaydedildi.

Meksika ekibi UNAM'da forma giyen 39 yaşındaki Alves, daha önce Bahia, Sevilla, Barcelona, Juventus, Paris Saint-Germain ve Sao Paulo'da görev yapmıştı.

Kaynak: AA
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