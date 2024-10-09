Çivril'de Amatör Spor Haftası Voleybol Turnuvası ile Başladı - Son Dakika
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Çivril'de Amatör Spor Haftası Voleybol Turnuvası ile Başladı

Çivril\'de Amatör Spor Haftası Voleybol Turnuvası ile Başladı

Çivril'de Gençlik ve Spor Bakanlığı öncülüğünde düzenlenen Amatör Spor Haftası etkinlikleri, kurumlar arası voleybol turnuvasının açılışıyla başladı. Turnuvaya 13 takım katılacak ve final maçı 28 Ekim'de oynanacak.

09.10.2024 14:09  Güncelleme: 14:10
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Çivril'de Amatör Spor Haftası etkinlikleri, kurumlar arasında organize edilen voleybol turnuvasıyla başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı öncülüğünde her yıl düzenlenen Amatör Spor Haftası etkinlikleri Çivril'de Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen voleybol maçı ile başladı. Amatör Spor Haftası kapsamında Çivril İlçe Gençlik ve Spor müdürlüğü tarafından düzenlenen Kurumlar arası Cumhuriyet Turnuvası başladı. Kapalı Spor salonunda düzenlenen açılış programı ile başlayan turnuvanın ilk maçında, Kaymakam Hasan Akbulut ve Belediye Başkanı Semih Dere'de forma giydi. Amatör spor haftası ve Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla organize edilen Voleybol Turnuvası Kaymakamlık ve Cumhuriyet İlkokulu takımları arasında oynanan ilk maç ile başladı.

1 ay sürecek turnuvaya 3 takım mücadele edecek. 13 takımın katıldığı turnuva 22 Ekim tarihinde oynanacak çeyrek final ve 24 Ekim tarihindeki yarı final maçlarının ardından 28 Ekim tarihinde oynanacak final maçlarının ardından sona erecek. Çivril'de voleybol turnuvası ile başlayan Amatör Spor Haftası etkinlikleri, 7-11 Ekim tarihleri arasında öğrenciler arasında farklı spor branşlarında düzenlenecek müsabakalarla devam edecek. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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