Çivrilli Petek Çavdar Dünya Bilek Güreşi Şampiyonasında Gümüş Madalya Kazandı - Son Dakika
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Spor

Çivrilli Petek Çavdar Dünya Bilek Güreşi Şampiyonasında Gümüş Madalya Kazandı

Çivrilli Petek Çavdar Dünya Bilek Güreşi Şampiyonasında Gümüş Madalya Kazandı

Çivril'i başarıyla temsil eden Yeşil Çivril Belediyespor Bilek Güreşi Takımı sporcusu Petek Çavdar, Moldova'da düzenlenen Dünya Bilek Güreşi Şampiyonasında gümüş madalya kazandı.

21.08.2024 13:38  Güncelleme: 13:40
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DENİZLİ (İHA) – Moldova'da düzenlenen Dünya Bilek Güreşi Şampiyonasında Türkiye ve Denizli'yi temsil eden Çivrilli petek Çavdar, gümüş madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Katıldığı turnuva ve şampiyonalarda kazandığı madalyalarla Çivril'i başarı ile temsil eden Yeşil Çivril Belediyespor Bilek Güreşi Takımı sporcusu Petek Çavdar, Moldova'dan da dünya ikinciliği ile dönüyor. Başarılı sporcu Petek Çavdar, 60 ülkeden 2 bin sporcunun katıldığı Dünya Bilek Güreşi Şampiyonasında mücadele ettiği kategoride zorlu rakiplerini geride bırakarak gümüş madalyanın sahibi oldu. Petek Çavdar, mücadele ettiği kiloda sol kolda ikinci olurken, sağ kol müsabakasında 3'üncülüğü elde etti. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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