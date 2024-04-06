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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) kadınlar 3.liginde oynanan futbol müsabakasında Cizre 2020 Gençlik ve Spor Kulübü, Bitlis Kadın Futbol Spor Kulübünü 3-2 yendi.

Cizre 2020 Gençlik ve Spor Kulübü, kendi saha ve seyircisi önünde oynadığı futbol müsabakasını 3-2 kazandı. Kadınlar 3. Ligi 1. gurupta Cizre Hamit Özalp Stadyumunda oynanan futbol müsabakasında Cizre 2020 Gençlik ve Spor Kulübü 1-0 geriye düştüğü maçı 3-2 kazanarak zorlu müsabakadan 3 puan ile ayrılan taraf oldu.

Cizre 2020 Gençlik ve Spor Kulübü'nün gollerini 32. dakikada Zilan Pozan, 60 ve 85. dakikada Rojda Kaya kaydederken. Konuk takım Bitlis Kadın Futbol Spor Kulübünün gollerini ise 30. dakikada Nursena Alptekin ve 55. dakikada Hediye Özmen kaydetti. - ŞIRNAK