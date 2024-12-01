Cizre Belediyespor’dan TÜRŞAD’a 3-2 Zafer - Son Dakika
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Cizre Belediyespor’dan TÜRŞAD’a 3-2 Zafer

Cizre Belediyespor’dan TÜRŞAD’a 3-2 Zafer

RAMS Global Cizre Belediyespor, SMS Grup Efeler Ligi'nde TÜRŞAD'ı 3-2 yenerek galip geldi.

01.12.2024 19:19
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Salon: Adilcevaz

Hakemler: Erdal Akıncı, Ramazan Demiröz

TÜRŞAD: İbrahim Emet, Vefa Yılmaz, Enes Atlı, Alexis, Gjorgiev, Bojic (Taha Erden, Rahmi Çağlar Aksoy, Kadir Bircan, Burak Topçu, Berke Eray Yetkin, Alparslan Koç, Burak Mert)

RAMS Global Cizre Belediyespor: Ekrem Caner Çiçekoğlu, Mestre, Kemal Kayhan, Metin Toy, Oğuzhan Doğruluk, Emre Batur (Atakan Topal, Çağatay Durmuş, Semih Çelik)

Setler: 25-18, 23-25, 25-19, 19-25,13-15

Süre: 132 dakika (34, 27, 25, 23, 23)

SMS Grup Efeler Ligi'nin 11. hafta mücadelesinde RAMS Global Cizre Belediyespor, TÜRŞAD'ı 3-2 yendi.

Karşılaşmayı Adilcevaz Kaymakamı Nurhalil Özçelik, Adilcevaz Belediye Başkanı Abdullah Akbaba ve çok sayıda taraftar izledi.

Kaynak: AA

3-sayfa, Spor, SMS, Son Dakika

Son Dakika Spor Cizre Belediyespor’dan TÜRŞAD’a 3-2 Zafer - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cizre Belediyespor’dan TÜRŞAD’a 3-2 Zafer - Son Dakika
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