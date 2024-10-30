Salon: Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi
Hakemler: İsmail Yıldırım, Serhat Semiz
Altekma: Buculjevic, Bahov, Gülhan Emir Pınar, Gutierrez, Cafer Kirkit, Bertuğ Öndeş ( Hüseyin Şahin, Niyazi Ulaş Dokumacı, Eray Kursav)
RAMS Global Cizre Belediyespor: Bardarov, Kemal Kayhan, Mejias, Mestre, Ömer Furkan Dur, Metin Toy ( Semih Çelik, Ekrem Caner Çiçekoğlu, Atakan Topal)
Setler: 19-25, 25-19, 23-25, 23-25)
Süre: 110 dakika (26, 24, 30, 30)
SMS Grup Efeler Ligi 5. haftasında RAMS Global Cizre Belediyespor, deplasmanda Altekma'yı 3-1 yendi.
Son Dakika › Spor › Cizre Belediyespor Deplasmanda Galip - Son Dakika
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