Cizre Belediyespor TÜRŞAD ile Zorlu Maça Çıkıyor

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Voleybol SMS Grup Efeler Ligi ekiplerinden RAMS Global Cizre Belediyespor, 11. haftada yarın deplasmanda TÜRŞAD ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Karşılaşma öncesindeki son çalışma, Cizre 100.Yıl Spor Salonu'nda başantrenör Mustafa Oğuz Ramazanoğlu ve yardımcıları Burak Köse ve Behmen Cıvıldak yönetiminde gerçekleştirildi.

Antrenör Cıvıldak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarın zor bir maça çıkacaklarını belirterek, "Son haftalarda şansız mağlubiyetler alıyoruz. Yarın bu şansızlığımızı kırarak maçı kazanmak istiyoruz. Bitlis'e maçı kazanmak için gidiyoruz, inşallah kazanarak döneriz." ifadelerini kullandı.

RAMS Global Cizre Belediyespor, yarın saat 13.00'te Adilcevaz Spor Salonu'nda TÜRŞAD ile karşılaşacak.