Cizre'de Gençlik Haftası Bisiklet Turu - Son Dakika
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Spor

Cizre'de Gençlik Haftası Bisiklet Turu

Cizre\'de Gençlik Haftası Bisiklet Turu

Şırnak'ın Cizre ilçesinde Gençlik Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte bisiklet tutkunları, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için Cizre sokaklarında pedal çevirdi. İlçede gerçekleştirilen bisiklet turuna kadın, erkek ve çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Etkinlikle bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması ve sağlıklı bir yaşam için farkındalık oluşturulması hedeflendi.

16.05.2024 17:13
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Şırnak'ın Cizre ilçesinde Gençlik Haftası kapsamında bir araya gelen bisiklet tutkunları, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için Cizre sokaklarında pedal çevirdi.

İlçede, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Cizre Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü tarafından "Bisikletini Al Gel" etkinliği düzenlendi. Çok sayıda bisiklet tutkununun bir araya gelerek gerçekleştirdiği bisiklet turu, İsmail Ebul-İz Asma Köprüsü'nde başladı. 7'den 70'e kadın, erkek ve çocukların da yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte bisiklet tutkunları Hastane Caddesi, Orhan Doğan Caddesi, Yafes Caddesi ve tarihi John F. Kennedy Köprüsü üzerinden geçerek görsel şölen oluşturdu. Bisiklet turu, Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan 100. Yıl Kapalı Spor Salonu'nda sona erdi.

Etkinlikle ilgili konuşan İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Abdulhakim Selimoğlu, etkinlik ile hem sağlıklı bir yaşam için bisiklet kullanma faydalarını gözler önüne serme, hem de şehirde, bisiklet kullanımının yaygınlığını arttırma ve bu konuda farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini söyledi. Etkinliğe katılım ve ilginin çok iyi olduğunu belirten Selimoğlu, "İnşallah bu etkinlik ile hem bayramımızın farkındalığını arttırmak hem de sağlıklı bir yaşam için spor yapma, bisiklet sürme ile ilgili güzel şeyler sergileyeceğiz. Bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması amacını da bu etkinliğimiz ile sergilemeye çalışacağız" dedi.

Eşi ile birlikte etkinliğe katılan öğretmen Fatma Nur Çolak da, "Çok güzel bir etkinlikti. Atmosfer çok güzeldi. Hocalarımız, gençler ve çocuklar da bize eşlik etti. İlk kez bisiklet üzerinde kendimi çok özel hissettim. Tüm yollar trafiğe kapanmıştı ve herkesin ilgisi bizdik. Çok güzel bir etkinlik oldu ve inşallah devamı gelir. Bu anlamda da bu etkinliğin düzenlenmesinde emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Turun çok renkli ve güzel geçtiğini dile getiren Cizre Gençlik Merkezi Bisiklet Eğitmeni Zekeriya Çeter ise, "Cizre'de ilk defa düzenlenen bu etkinlik performansa dayalı bir tur değildi, tamamen bisiklet kullanımı farkındalığını Cizre'de arttırmaya yönelik bir etkinlikti. Artçı ve öncü bisikletçilerimiz ile güvenli bir şehir turu attık. Düzenledikleri bu güzel etkinlik için Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Cizre'de Gençlik Haftası Bisiklet Turu - Son Dakika

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