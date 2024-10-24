Cizre\'den Avrupa Şampiyonuna Ödül

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Şırnak'ın Cizre İlçe Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, U-22 Avrupa Boks Şampiyonasında İrlandalı rakibini yenerek altın madalya kazanan milli sporcu Nurselen Yalgettekin'i tebrik ederek diz üstü bilgisayar ile ödüllendirdi.

Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, 08-20 Ekim tarihleri arasında Bulgaristan'ın Sofia kentinde düzenlenen U-22 Avrupa Boks şampiyonasında İrlandalı rakibini yenerek Avrupa Şampiyonu olup altın madalya kazanan milli sporcu Nurselen Yalgettekin ve Antrenörü Rıdvan Budak'ı makamında kabul etti. Kaymakam Baycar, milli sporcuyu tebrik edip bilgisayar ile ödüllendirip başarı belgesi verdi. Kaymakam Baycar, "Ülkemize, bölgemize, ilimize ve ilçemize başarı getirip bizlere büyük bir gurur yaşatan sporcumuz ve onu çalıştıran antrenörümüzün her zaman yanındayız ve imkanlar dahilinde onları desteklemeye devam edeceğiz" dedi. - ŞIRNAK