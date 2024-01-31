Cizre Fen Lisesi Öğrencisi Pınar Benek, Türkiye Ferdi Boks Şampiyonu Oldu

Mersin'de düzenlenen 2024 Türkiye Ferdi Boks şampiyonasında 57 kilogramda mücadele eden Cizre Fen Lisesi öğrencisi Pınar Benek, Türkiye şampiyonu olup altın madalya ile ödüllendirildi.
Mersin'de 24-31 Ocak tarihleri arasında düzenlenen ve 63 ilden 467 erkek ve 260 kadın sporcunun Naci Oral Genç Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonasında kadınlar kategorisinde mücadele eden Cizre Fen Lisesi öğrencisi Pınar Benek Türkiye Şampiyonu oldu. Final müsabakasında Fenerbahçe'den Nazlıcan Koluman ile karşılaşan Uludereli milli sporcu Pınar Benek, rakibini yenerek şampiyonluğa uzandı. Pınar Benek, elde ettiği bu başarıdan sonra Avrupa ve Dünya Şampiyonasına katılmaya hak kazandı.
Elde edilen bu şampiyonluğun kolay kazanılmadığını ifade eden Antrenör Rıdvan Budak, "Bu şampiyonluktan sonra daha zorlu olan Avrupa ve dünya şampiyonası için hazırlıklara devam edeceğiz. Sporcumuzun her türlü desteğe ihtiyacı var. Hem resmi kurumların manevi desteğine hem de iş insanlarının sponsorluk desteklerine ihtiyacımız var. Bu konuda kendimizi çok yalnız hissediyoruz" dedi. - ŞIRNAK
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