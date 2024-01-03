Cizre Yıldızlar Spor Kulübü\'nden 4 kız sporcu milli takım kampına davet edildi

Şırnak'ın Cizre ilçesinde Cizre Yıldızlar Spor Hentbol Kulübü'nde oynayan 4 kız sporcu, göstermiş oldukları başarı nedeni ile Hentbol Milli Takım kampına davet edildi.

Hentbol 2. Lig E Grubu'nda mücadele eden Cizre Hentbol Yıldızlar Spor Kulübü'nde oynayan 4 sporcu ortaya koydukları performansla U15 ve U16 Hentbol Milli Takım kamplarına çağrıldı. Cizre Hentbol Yıldızlar Spor Kulübü sporcusu Medine Güneş ve Reyhan Yıldırım, U15 Milli Takım, Beritan Yaşar ve Enes Durmaz da U16 Milli Takım kampına davet edildi.

Sporcularının göstermiş oldukları performanstan sonra milli takım kampına davet edilmesinden dolayı büyük bir gurur yaşadığını ifade eden Başkan Rıdvan Kalkan, "Antrenörlerimiz Abdullah Acar ve Ümit Gürbüz hocalarımızın gayret ve çabaları ile sporcularımız göstermiş oldukları performans ile büyük bir başarıya imza atıp milli takım kampına davet edildiler. Kızlarımızın gösterdiği bu gayret hentbola olan ilgiyi de arttırdı. Bu anlamda bu spor dalının sevdirilmesi ve mücadele eden sporcuların desteklenmesi için tüm devlet büyüklerinden ve sporseverlerden destek bekliyoruz" dedi. - ŞIRNAK