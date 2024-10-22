Cizreli Boksör Nurselen Yalgettekin Avrupa Şampiyonu

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Bulgaristan'ın Sofya kentinde düzenlenen U-22 Avrupa Boks şampiyonası final müsabakasında İrlandalı rakibini yenerek Avrupa şampiyonu olan Cizreli milli boksör Nurselen Yalgettekin, memleketi Cizre'de muhteşem bir törenle karşılanıp yüzlerce araç eşliğinde şehir turu attı.

8-20 Ekim 2024 tarihleri arasında Bulgaristan'ın Sofya kentinde düzenlenen U-22 Avrupa Boks şampiyonasında Türkiye'yi temsil eden Cizreli milli boksör Nurselen Yalgettekin, İrlandalı rakibi Irving Carleigh Maria'yı yenip Avrupa Boks Şampiyonu olması Şırnak'ta büyük bir coşku ile karşılandı.

Şampiyona sonrası uçakla Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na inen milli sporcu Nurselen Yalgettekin'i Şırnak Valisi Birol Ekici, Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, İdil Kaymakamı Anıl Adıgüzel, İl Gençlik Spor Müdürü Abdullah Ayar, Yalgettekin Ailesi ve yüzlerce vatandaş tarafından karşılanırken, "Cizre seninle gurur duyuyor" sloganları atıldı.

Şırnak Valisi Birol Ekici ve Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar'ın büyük bir ilgi gösterdiği milli sporcu havalimanından yüzlerce araç eşliğinde ayrıldı. Yol güzergahı boyunca araçlara eskortluk yapan motosikletli yunus polislerinin akrobatik gösterisi ise etkinliğe renk kattı.

Yalgettekin'in araç konvoyu İdil Çevreyolu, Nusaybin Caddesi, Orhan Doğan caddesi ve Şerafettin Elçi Caddesinde şehir turu attı. Şehir turunda elindeki Türk Bayrağı ile vatandaşları selamlayan milli sporcuya yol üzerinde bulunan vatandaşlar alkışlarla sevgi gösterisinde bulundu. Yalgettekin ve beraberindeki kalabalık şehir turu sonra geldikleri ilçe gençlik merkezinde de genç sporcular tarafından davul zurna eşliğinde karşılandı. Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, Milli Sporcu Nurselen Yalgettekin ve vatandaşlarla birlikte halay çekerek Avrupa şampiyonluğunu kutladı.

Nurselen Yalgettekin'in Bulgaristan'da bir destan yazıp Türk Bayrağını göndere çektiğini ve bu gururu tüm Cizre Halkı ile birlikte yaşadıklarını ifade eden Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, "Elde edilen bu başarıdan dolayı çok gurur duyduk. Elli bin öğrencinin olduğu Cizre'de Nurselen bir ışık oldu. Bundan sonra Azmeden, çalışan ve bu başarıları elde edebiliri göstermiş oldu. Öğrencilerimize, gençlerimize ve sporcularımıza iyi bir emsal oldu. Biz de valimiz ile birlikte istişarede bulunup şampiyon sporcumuza şampiyon gibi bir karşılama yapalım ve valimizin talimatları doğrultusunda da böyle görkemli bir karşılamayı milli sporcumuza yaptık" dedi.

Marifetin iltifata tabi olduğunu ifade eden Baycar, "Nurselen kızımız büyük bir başarı gösterdi U-22 Avrupa Boks Şampiyonu oldu. Ben şuna inanıyorum ki Cizre'de ve Şırnak'ta büyük bir potansiyel var. Gençlerimiz azimli, çalışkan ve gayretli. Biz onlara yeterli desteği sunarsak, inanırsak, güvenirsek nice nice Avrupa şampiyonları, olimpiyat şampiyonları, dünya şampiyonları çıkacaktır. Ben Nurselen kızımızı ve bu başarıda emeği olan antrenörünü bu başarısından dolayı tebrik ediyorum.Yolumuz daha uzun inşallah nice nice madalyalarla bayrağımızı dalgalandıracak, bizleri gururlandıracak bütün sporcularımıza ve Nurselen kızımıza desteklerimiz devam edecek" ifadelerini kullandı.

U-22 Avrupa Boks Şampiyonu olmanın gurur ve mutluluğu içerisinde olduğunu ifade eden milli boksör Nurselen Yalgettekin, "Bulgaristan'daki şampiyona da bayrağımızı göndere çekmek çok gurur vericiydi. Bu gurur içinde ringde mücadele ederken yorulduğumuzda, fizik olarak oyundan düşüp geriye kaldığımızda sevdiklerimizin ve tüm Türk halkının destek ve dualarını hissederek mücadelemize devam ettik. Bu da beraberinde Avrupa şampiyonluğunu getirdi bize bu anlamda da çok mutluyum" dedi.

Avrupa şampiyonluğundan daha çok burada Şırnak Valimizin ve Kaymakamımızın havalimanında düzenlemiş olduğu karşılamanın kendisini çok heyecanlandırdığına vurgu yapan milli sporcu Yalgettekin, uçaktan indiğimde görmüş olduğum karşılama muhteşemdi. İnsanın emeklerine karşılık böyle bir karşılama yapılması bir sporcu için en mutlu andır. Bu anlamda bu karşılama da emeği geçen herkese ve benden desteklerini esirgemeyen aileme teşekkür ederim" diye konuştu.

Karşılamanın kelimelerle anlatılamayacak kadar anlamlı bir duygu olduğunu ifade eden Antrenör Rıdvan Budak, şunları söyledi:

"Kendi maçlarımda bile bu kadar heyecanlanmamıştım. Ama kendi öğrencim final maçına çıkacak diye gece hiç uyuyamadım heyecandan. Final maçı nasıl olur, maç nasıl geçecek diye hiç uyuyamadım. Cizre'de de bir hazırlığın yapılacağını öğrendiğimde ise bu heyecanım ikiye katlandı. İşler ters gitmesin diye dua ettim ve Nurselen büyük bir başarıya imza atarak Avrupa Şampiyonu oldu ve bizde bunun gurur ve mutluluğunu yaşadık." - ŞIRNAK