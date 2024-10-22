Cizreli Şampiyon Nurselen Yalgettekin Coşkuyla Karşılandı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Cizreli Şampiyon Nurselen Yalgettekin Coşkuyla Karşılandı

Avrupa Boks Şampiyonu Nurselen Yalgettekin, Cizre'de görkemli bir törenle karşılandı.

22.10.2024 20:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Avrupa şampiyonu sporcuya memleketi Cizre'de görkemli karşılama

Avrupa Boks Şampiyonu Nurselen Yalgettekin, törenle karşılandı

ŞIRNAK - Bulgaristan'ın Sofya kentinde düzenlenen U-22 Avrupa Boks şampiyonası final müsabakasında İrlandalı rakibini yenerek Avrupa şampiyonu olan Cizreli milli boksör Nurselen Yalgettekin, memleketi Cizre'de muhteşem bir törenle karşılanıp yüzlerce araç eşliğinde şehir turu attı.

8-20 Ekim 2024 tarihleri arasında Bulgaristan'ın Sofya kentinde düzenlenen U-22 Avrupa Boks şampiyonasında Türkiye'yi temsil eden Cizreli milli boksör Nurselen Yalgettekin, İrlandalı rakibi Irving Carleigh Maria'yı yenip Avrupa Boks Şampiyonu olması Şırnak'ta büyük bir coşku ile karşılandı.

Şampiyona sonrası uçakla Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na inen milli sporcu Nurselen Yalgettekin'i Şırnak Valisi Birol Ekici, Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, İdil Kaymakamı Anıl Adıgüzel, İl Gençlik Spor Müdürü Abdullah Ayar, Yalgettekin Ailesi ve yüzlerce vatandaş tarafından karşılanırken, "Cizre seninle gurur duyuyor" sloganları atıldı.

Şırnak Valisi Birol Ekici ve Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar'ın büyük bir ilgi gösterdiği milli sporcu havalimanından yüzlerce araç eşliğinde ayrıldı. Yol güzergahı boyunca araçlara eskortluk yapan motosikletli yunus polislerinin akrobatik gösterisi ise etkinliğe renk kattı.

Yalgettekin'in araç konvoyu İdil Çevreyolu, Nusaybin Caddesi, Orhan Doğan caddesi ve Şerafettin Elçi Caddesinde şehir turu attı. Şehir turunda elindeki Türk Bayrağı ile vatandaşları selamlayan milli sporcuya yol üzerinde bulunan vatandaşlar alkışlarla sevgi gösterisinde bulundu. Yalgettekin ve beraberindeki kalabalık şehir turu sonra geldikleri ilçe gençlik merkezinde de genç sporcular tarafından davul zurna eşliğinde karşılandı. Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, Milli Sporcu Nurselen Yalgettekin ve vatandaşlarla birlikte halay çekerek Avrupa şampiyonluğunu kutladı.

Nurselen Yalgettekin'in Bulgaristan'da bir destan yazıp Türk Bayrağını göndere çektiğini ve bu gururu tüm Cizre Halkı ile birlikte yaşadıklarını ifade eden Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, "Elde edilen bu başarıdan dolayı çok gurur duyduk. Elli bin öğrencinin olduğu Cizre'de Nurselen bir ışık oldu. Bundan sonra Azmeden, çalışan ve bu başarıları elde edebiliri göstermiş oldu. Öğrencilerimize, gençlerimize ve sporcularımıza iyi bir emsal oldu. Biz de valimiz ile birlikte istişarede bulunup şampiyon sporcumuza şampiyon gibi bir karşılama yapalım ve valimizin talimatları doğrultusunda da böyle görkemli bir karşılamayı milli sporcumuza yaptık" dedi.

Marifetin iltifata tabi olduğunu ifade eden Baycar, "Nurselen kızımız büyük bir başarı gösterdi U-22 Avrupa Boks Şampiyonu oldu. Ben şuna inanıyorum ki Cizre'de ve Şırnak'ta büyük bir potansiyel var. Gençlerimiz azimli, çalışkan ve gayretli. Biz onlara yeterli desteği sunarsak, inanırsak, güvenirsek nice nice Avrupa şampiyonları, olimpiyat şampiyonları, dünya şampiyonları çıkacaktır. Ben Nurselen kızımızı ve bu başarıda emeği olan antrenörünü bu başarısından dolayı tebrik ediyorum.Yolumuz daha uzun inşallah nice nice madalyalarla bayrağımızı dalgalandıracak, bizleri gururlandıracak bütün sporcularımıza ve Nurselen kızımıza desteklerimiz devam edecek" ifadelerini kullandı.

U-22 Avrupa Boks Şampiyonu olmanın gurur ve mutluluğu içerisinde olduğunu ifade eden milli boksör Nurselen Yalgettekin, "Bulgaristan'daki şampiyona da bayrağımızı göndere çekmek çok gurur vericiydi. Bu gurur içinde ringde mücadele ederken yorulduğumuzda, fizik olarak oyundan düşüp geriye kaldığımızda sevdiklerimizin ve tüm Türk halkının destek ve dualarını hissederek mücadelemize devam ettik. Bu da beraberinde Avrupa şampiyonluğunu getirdi bize bu anlamda da çok mutluyum" dedi.

Avrupa şampiyonluğundan daha çok burada Şırnak Valimizin ve Kaymakamımızın havalimanında düzenlemiş olduğu karşılamanın kendisini çok heyecanlandırdığına vurgu yapan milli sporcu Yalgettekin, uçaktan indiğimde görmüş olduğum karşılama muhteşemdi. İnsanın emeklerine karşılık böyle bir karşılama yapılması bir sporcu için en mutlu andır. Bu anlamda bu karşılama da emeği geçen herkese ve benden desteklerini esirgemeyen aileme teşekkür ederim" diye konuştu.

Karşılamanın kelimelerle anlatılamayacak kadar anlamlı bir duygu olduğunu ifade eden Antrenör Rıdvan Budak, şunları söyledi:

"Kendi maçlarımda bile bu kadar heyecanlanmamıştım. Ama kendi öğrencim final maçına çıkacak diye gece hiç uyuyamadım heyecandan. Final maçı nasıl olur, maç nasıl geçecek diye hiç uyuyamadım. Cizre'de de bir hazırlığın yapılacağını öğrendiğimde ise bu heyecanım ikiye katlandı. İşler ters gitmesin diye dua ettim ve Nurselen büyük bir başarıya imza atarak Avrupa Şampiyonu oldu ve bizde bunun gurur ve mutluluğunu yaşadık."

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Cizre, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Cizreli Şampiyon Nurselen Yalgettekin Coşkuyla Karşılandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:42 ’İmralı ziyaretine izin çıktı’ iddiasıyla ilgili DEM Parti’den açıklama geldi 'İmralı ziyaretine izin çıktı' iddiasıyla ilgili DEM Parti'den açıklama geldi
01:01 Öğrenci yurdunda korkunç olay: Odasında biriktirdiği çakmak gazı patladı, öğrenci ağır yaralı Öğrenci yurdunda korkunç olay: Odasında biriktirdiği çakmak gazı patladı, öğrenci ağır yaralı
00:25 Öcalan’a en yakın isimlerden olan Gülten Kışanak’tan 29 Ekim çağrısı Öcalan'a en yakın isimlerden olan Gülten Kışanak'tan 29 Ekim çağrısı
21:53 Öcalan’ı TBMM’ye davet eden Bahçeli’yi zehir zemberek sözlerle eleştirdi: Aklınızı başınıza alın Öcalan'ı TBMM'ye davet eden Bahçeli'yi zehir zemberek sözlerle eleştirdi: Aklınızı başınıza alın
20:01 Olay iddia Bahçeli’nin çağrısının ardından 15 İYİ Partili vekil MHP’ye geçiyor Olay iddia! Bahçeli'nin çağrısının ardından 15 İYİ Partili vekil MHP'ye geçiyor
10:54 Kerem Aktürkoğlu canlı yayında Mert Hakan’a salladı Kerem Aktürkoğlu canlı yayında Mert Hakan'a salladı
10:53 15 Temmuz’da 42 şehit veren Özel Harekat’tan teröristbaşının ölümü sonrası çarpıcı mesaj 15 Temmuz'da 42 şehit veren Özel Harekat'tan teröristbaşının ölümü sonrası çarpıcı mesaj
10:48 Aleyna Kalaycıoğlu’nun kardeşi doktor kurbanı olmuş Aleyna Kalaycıoğlu'nun kardeşi doktor kurbanı olmuş
10:35 Arjantin’de kıskanç koca, karısıyla ilişkisi olan otobüs şoförünü direksiyon başında bıçaklayarak öldürdü Arjantin'de kıskanç koca, karısıyla ilişkisi olan otobüs şoförünü direksiyon başında bıçaklayarak öldürdü
10:26 Bakan Memişoğlu: Yenidoğan çetesinin amacı bebekleri öldürmek değil, SGK’dan para almak Bakan Memişoğlu: Yenidoğan çetesinin amacı bebekleri öldürmek değil, SGK'dan para almak
10:13 ABD’de park alanında bekleyen uçağın motoru, bagaj aracını yutup parçalara ayırdı ABD'de park alanında bekleyen uçağın motoru, bagaj aracını yutup parçalara ayırdı
10:01 Ünlü Rapçi Sean ’P Diddy’ Combs, diğer ünlülerin yanında 13 yaşındaki bir kıza tecavüz etti Ünlü Rapçi Sean 'P Diddy' Combs, diğer ünlülerin yanında 13 yaşındaki bir kıza tecavüz etti
09:53 Adana’da yangın faciası: 3 çocuk feci şekilde can verdi Adana'da yangın faciası: 3 çocuk feci şekilde can verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2024 03:54:56. #1.13#
SON DAKİKA: Cizreli Şampiyon Nurselen Yalgettekin Coşkuyla Karşılandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.