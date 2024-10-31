Cleveland Cavaliers, Lakers'i Geçti

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NBA'de Cleveland Cavaliers, evinde karşı karşıya geldiği Los Angeles Lakers'ı 134-110'luk skorla yenerek, 5. maçından da galip ayrıldı.

NBA'de normal sezon heyecanı 11 karşılaşma ile devam etti. Cleveland Cavaliers, Rocket Mortgage FieldHouse'da karşılaştığı Los Angeles Lakers'ı 134-110'luk skorla mağlup etti. Sezona çok iyi başlayan ve bu sonuçla 5'te 5 yapan Cleveland'da Evan Mobley 25 sayı, 5 ribaund, Donovan Mitchell 24 sayı, 7 asist ve Jarrett Allen da 20 sayı, 17 ribaund ile mücadele etti. Ligdeki 2. yenilgisini alan Lakers'ta ise LeBron James 26 sayı, 6 ribaund, Anthony Davis de 22 sayı, 13 ribaund ile double double yapsa da mağlubiyeti önleyemedi. Los Angeles Lakers'ta ayrıca LeBron'un oğlu Bronny James de 2 sayı ile oynayarak NBA'deki ilk sayıları kaydetti.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

Cleveland Cavaliers: 134 - Los Angeles Lakers: 110

Philadelphia 76ers: 95 - Detroit Pistons: 105

Charlotte Hornets: 138 - Toronto Raptors: 133

Indiana Pacers: 135 - Boston Celtics: 132

Washington Wizards: 133 - Atlanta Hawks: 120

Miami Heat: 107 - New York Knicks: 116

Chicago Bulls: 102 - Orlando Magic: 102

Memphis Grizzlies: 106 - Brooklyn Nets: 119

Oklahoma City Thunder: 105 - San Antonio Spurs: 93

Golden State Warriors: 104 - New Orleans Pelicans: 89

Los Angeles Clippers: 105 - Portland Trail Blazers: 106 - İSTANBUL