Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü 7. Türkiye Badminton Şampiyonası başladı - Son Dakika
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Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü 7. Türkiye Badminton Şampiyonası başladı

30.05.2022 10:30
Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü 7. Türkiye Badminton Şampiyonası başladı

Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü 7. Türkiye Badminton Şampiyonası Ankara'da başladı.

Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü 7. Türkiye Badminton Şampiyonası Ankara'da başladı.

Türkiye Badminton Federasyonu Başkanlığı ile iş birliğiyle organize edilen ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı kuruluşlarda koruma altında bulunan çocukların katıldığı şampiyona, 4 Haziran Cumartesi gününe kadar devam edecek.

Badminton sporuyla uğraşan devlet koruması altındaki 545'i kız, 612'si erkek toplam bin 157 çocuğun katılımıyla 57 ilde turnuvalar gerçekleştirildi. İllerdeki turnuvalarda başarılı olan 112 kız ve 107 erkek çocuğun 7'ncisi düzenlenen şampiyona katılmaya hak kazandı.

Etkinlik, çocukların psikososyal, bilişsel ve bedensel gelişimlerini desteklemek, arkadaşlık ilişkisi kurmalarına ve etkileşimde bulunmalarına katkı sağlamak amacıyla düzenleniyor.

Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü 7. Türkiye Badminton Şampiyonası başladı
Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü 7. Türkiye Badminton Şampiyonası başladı

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Badminton, Türkiye, Ankara, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü 7. Türkiye Badminton Şampiyonası başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü 7. Türkiye Badminton Şampiyonası başladı - Son Dakika
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