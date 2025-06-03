Çocuklarla Dünya Bisiklet Günü Kutlandı - Son Dakika
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Spor

Çocuklarla Dünya Bisiklet Günü Kutlandı

03.06.2025 11:47
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TBF, Beylikdüzü'nde Dünya Bisiklet Günü kapsamında çocuklara bisiklet dersi verdi.

Türkiye Bisiklet Federasyonu (TBF), 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü'nü çocuklarla kutladı.

Beylikdüzü Büyükşehir İlkokulu'ndaki etkinlikte öğrenciler, bisiklet dersine katıldı.

Beylikdüzü Kırlangıç Bisiklet Spor Kulübü'nün de yer aldığı organizasyonda çocuklar temel bisiklet eğitiminin yanı sıra "Pedala İlk Adım" projesi kapsamında okul içinde kurulan parkurda profesyonel bisikletçilerle pedal çevirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı ve TBF İstanbul İl Temsilciliği iş birliğiyle 8 yıldır sürdürülen proje, aynı zamanda çocukların fiziksel, sosyal ve bilişsel gelişimlerine de çok yönlü katkı sunuyor.

Etkinlikte, sporcular öğrencilere bire bir destek sunarken bisikletin çevre dostu ve sağlıklı ulaşım aracı olduğuna dair bilgiler de paylaşıldı.

TBF İstanbul İl Temsilcisi Ensar Efendioğlu, açıklamasında "Nisan, mayıs ve haziran aylarında her sınıfın sabah 09.00 ile 12.00 arasında bisiklet dersi ve bisiklet günlüğü oluyor. Kaskın öneminden, selenin ayarından pedala kadar tüm temel bilgileri veriyoruz. Bisiklet sporcusu yetiştirmek için de bu yıl proje başlattık. TBF'de lisans yaşı 9'a indiği için 9 yaşını doldurmuş tüm çocuklara lisans çıkarabiliyoruz. Milli sporcular yetiştirmek istiyoruz. Bisikletin bir ulaşım aracı olduğunu göstermek istiyoruz. Türkiye genelinde tüm okullarda böyle derslerimiz olsun istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Beylikdüzü Büyükşehir İlkokulu Müdür Yardımcısı İlker Yılmaz, etkinliğin ilkbaharda başladığını hatırlatarak çocukların "inanılmaz coşku ve heyecanla" bisiklet sürmeyi beklediklerine değindi.

Beylikdüzü Kırlangıç Bisiklet Spor Kulübü Başkanı Haluk Karataş ise "10 yıllık bir spor kulübünün yöneticisiyim. Bölgede yaşayan insanlara bisikleti anlamaya, öğretmeye ve bindirmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Etkinliğe katılan çocuklar da eğitimlerden ço mutlu olduklarını ve bisiklet sürmeyi çok sevdiklerini söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Çocuklarla Dünya Bisiklet Günü Kutlandı - Son Dakika

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