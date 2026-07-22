Yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirme çalışmalarına hız kesmeden devam eden Amedspor, hücum hattına dev bir takviye yapmaya hazırlanıyor.
Diyarbakır temsilcisi, bonservisi elinde bulunan Senegalli golcü Bamba Dieng ile transfer görüşmelerinde büyük aşama kaydetti. İspanyol gazeteci Matteo Moretto'nun haberine göre, taraflar arasında yapılan görüşmelerde prensip anlaşmasına varıldı.
Fransız ekibi Lorient ile sözleşmesi sona eren ve piyasa değeri 15 milyon Euro olarak değerlendirilen 24 yaşındaki forvet, bonservis bedeli ödenmeden kadroya katılacak. Resmi imzaların kısa süre içerisinde atılması bekleniyor.
Geçtiğimiz sezon Ligue 1'de Lorient formasıyla 26 resmi karşılaşmada görev alan Senegalli futbolcu, bin 473 dakika süre alırken 16 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
Son Dakika › Spor › Çok can yakacak! Amedspor'a 15 milyon Euro'luk golcü - Son Dakika
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