Çok can yakacak! Amedspor'a 15 milyon Euro'luk golcü - Son Dakika
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Çok can yakacak! Amedspor'a 15 milyon Euro'luk golcü

Çok can yakacak! Amedspor\'a 15 milyon Euro\'luk golcü
22.07.2026 14:41
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Diyarbakır temsilcisi Amedspor, bonservisi elinde bulunan Senegalli golcü Bamba Dieng ile transfer görüşmelerinde anlaşma sağladı. Piyasa değeri 15 milyon Euro olan 24 yaşındaki forvet, bonservis bedeli ödenmeden kadroya katılacak.

Yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirme çalışmalarına hız kesmeden devam eden Amedspor, hücum hattına dev bir takviye yapmaya hazırlanıyor. 

BAMBA DIENG ADIM ADIM AMEDSPOR'A

Diyarbakır temsilcisi, bonservisi elinde bulunan Senegalli golcü Bamba Dieng ile transfer görüşmelerinde büyük aşama kaydetti. İspanyol gazeteci Matteo Moretto'nun haberine göre, taraflar arasında yapılan görüşmelerde prensip anlaşmasına varıldı. 

PİYASA DEĞERİ 15 MİLYON EURO

Fransız ekibi Lorient ile sözleşmesi sona eren ve piyasa değeri 15 milyon Euro olarak değerlendirilen 24 yaşındaki forvet, bonservis bedeli ödenmeden kadroya katılacak. Resmi imzaların kısa süre içerisinde atılması bekleniyor.

26 MAÇTA 16 GOL ATTI

Geçtiğimiz sezon Ligue 1'de Lorient formasıyla 26 resmi karşılaşmada görev alan Senegalli futbolcu, bin 473 dakika süre alırken 16 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. 

Diyarbakır, Lorient, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Çok can yakacak! Amedspor'a 15 milyon Euro'luk golcü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çok can yakacak! Amedspor'a 15 milyon Euro'luk golcü - Son Dakika
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