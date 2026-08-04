Colo Colo, Kaleci Vozinha'yı Transfer Etti - Son Dakika
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Colo Colo, Kaleci Vozinha'yı Transfer Etti

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Şili'nin Colo Colo takımı, 2026 Dünya Kupası'nda dikkat çeken kaleci Vozinha ile anlaştı.

Şili ekibi Colo Colo, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Yeşil Burun Adaları formasıyla "adından söz ettiren" kaleci Vozinha'yı transfer etti.

Kulübün açıklamasında, sağlık kontrolünden geçen 40 yaşındaki Vozinha'nın resmi sözleşmeyi imzaladığı belirtildi.

Dünya Kupası'ndaki kurtarışlarıyla Yeşil Burun Adaları'nın gruptan çıkmasında önemli rol oynayan Vozinha, turnuvanın en çok gündeme gelen futbolcularından oldu.

Tam adıyla Josimar Jose Evora Dias'ın ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram'daki takipçi sayısı, elde ettiği popülariteyle 50 binden yaklaşık 30 milyona ulaştı.

Ülkesinin dışında Angola, Moldova, Portekiz, Kıbrıs Rum Kesimi ve Slovakya gibi ülkelerde görev yapan Vozinha, Zimbru, Gil Vicente, AEL Limassol, Trencin ve son olarak Chaves'te forma giymişti.

Kaynak: AA

Futbol, Şili, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Colo Colo, Kaleci Vozinha'yı Transfer Etti - Son Dakika

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