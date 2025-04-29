ÇOMÜ\'den Omurilik Felcine Koşu Desteği

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Spor Birliği Koordinatörlüğü tarafından omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlayan "Wings for Life World Run" koşusu kapsamında "Koşamayanlar İçin Koşuyoruz" etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte derece yapan yarışmacılara Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Evren Karayel Gökkaya ve Prof. Dr. Arda Aydın tarafından madalya takdimi yapıldı.

Pilav ikramı ile son bulan etkinliğe, ÇOMÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Evren Karayel Gökkaya, Prof. Dr. Arda Aydın ve ÇOMÜ Spor Birliği Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Deniz Ünver'in yanı sıra akademisyenler, idari personeller ve öğrenciler katıldı.