Conte, Elif Elmas\'a övgü yağdırdı: Heykelini dikmeliyiz

İtalya Serie A'nın 28. haftasında Napoli ile Torino ile karşı karşıya geldi. Diego Armando Maradona Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Napoli, 2-1 kazandı.

GALİBİYET ELİF ELMAS İLE GELDİ

Napoli'ye galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Alisson Santos ve 68. dakikada Eljif Elmas kaydetti. Torino'nun tek golü 87. dakikada Casadei ile geldi.

"HEYKELİNİ DİKMELİYİZ"

Napoli Teknik Direktörü Antonio Conte, karşılaşmanın ardından Eljif Elmas hakkında konuşarak Makedon oyuncuya övgüler yağdırdı. Elif Elmas'ın heykelinin dikilmesini ifade eden deneyimli hoca, "Bu yıl Eljif Elmas'ın heykelini dikmeliyiz. Futboldan anlıyor. Hem merkez hem de hücuma dönük orta saha olarak oynayabiliyor. Çok yönlü bir oyuncu. Üst üste 18. kez ilk 11'de başladı. Ona sahip olduğumuz için şanslıyız." dedi.

FENERBAHÇE'DEN NAPOLI'YE GİTMİŞTİ

2017 yılında 180 bin euro karşılığında Fenerbahçe'ye transfer olan Eljif Elmas, 2019 yılında 16.2 milyon euro bedelle Napoli'ye gitmişti. Bu sezon Napoli formasıyla 36 maça çıkan yıldız isim, 1 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.