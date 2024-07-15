Copa America'da şampiyon Arjantin! 16. kez kupayı müzesine götürdü - Son Dakika
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Copa America'da şampiyon Arjantin! 16. kez kupayı müzesine götürdü

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Copa America finalinde Arjantin, Kolombiya'yı 1-0 mağlup ederek şampiyon oldu. Karşılaşmanın normal süresi 0-0 sona ererken, 112. dakikada Lautaro Martinez'in golü Arjantin'e galibiyeti ve kupayı getirdi.

15.07.2024 09:10
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Copa America finalinde Arjantin ile Kolombiya karşı karşıya geldi. Arjantin, rakibini 1-0 mağlup ederek mutlu sona ulaştı.

MARTINEZ UZATMALARDA ATTI

Karşılaşmanın normal süresi 0-0 sona ererken Arjantin'e galibiyeti ve kupayı getiren golü 112. dakikada Lautaro Martinez attı. Arjantin'de Lionel Messi, 66. dakikada sakatlandıktan sonra oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Arjantin, 2021 Copa America ve 2022 Dünya Kupası'nın ardından son 3 yılda 3. kupasını kazandı. Tangocular, Kupa Amerika'da 16. kez şampiyonluk sevinci yaşadı. Turnuvanın en başarılı takımı Arjantin, 1921, 1925, 1927, 1929, 1937, 1941, 1945, 1946, 1947, 1955, 1957, 1959, 1991, 1993 ve 2021'in ardından 2024'te de kupayı müzesine götürdü.

SAKATLANAN MESSI AĞLADI

Arjantin'in yıldız futbolcusu Lionel Messi, yaşadığı sakatlık nedeniyle maça devam edemedi. Messi, karşılaşmanın 64. dakikasında arka adalesinden sakatlandı. Üzgün bir şekilde saha kenarına gelen 37 yaşındaki oyuncunun yerine 66. dakikada Nicolas Gonzalez oyuna dahil oldu.

Lionel Messi, yedek kulübesinde gözyaşlarına hakim olamadı. Messi'nin ilk yarıda darbe aldığı sağ ayak bileğine buz tedavisi yapıldığı gözlendi.

MAÇ GEÇ BAŞLADI

2024 Kupa Amerika finali, biletsiz taraftarların stada giriş yapmak istemesinin ardından yaşanan olaylar nedeniyle 1 saat 23 dakika gecikmeli başladı. Karşılaşmanın başlangıç saati (TSİ 03.00), stat dışında yaşanan izdiham sebebiyle birçok kez değiştirildi. Müsabakanın başlama vuruşu, güvenlik önlemlerinin alınması ve biletli taraftarların tribünlerdeki yerlerini almasının ardından 1 saat 23 dakika sonra yapıldı. ABD polisinin, kural dışı davranış gerekçesiyle birçok taraftarı gözaltına aldığı öğrenildi.

Copa America\'da şampiyon Arjantin! 16. kez kupayı müzesine götürdü
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Lionel Messi, Kolombiya, Arjantin, Futbol, Spor, Son Dakika

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