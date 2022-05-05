Corendon Airlines Tahtalı Run to Sky'da, sporcular denizden zirveye koşacak - Son Dakika

"Zirveye birlikte koşalım" mottosu ile bu yıl 8'incisi düzenlenen Corendon Airlines Tahtalı Run to Sky, 13-15 Mayıs'ta Antalya'da yapılacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Antalya Valiliği, Türkiye Atletizm Federasyonu destekleriyle gerçekleştirilecek etkinlikte, 4 etapta 18 ülkeden 618 sporcu kıyasıya mücadele edecek.

Denizden gökyüzüne 2365 metre yüksekliğindeki Tahtalı Dağı'nın çevresindeki parkurlarda, yarışmacılar zirveye doğru koşacak.

Yarışma kapsamında çeşitli eğlenceli etkinlikler de gerçekleştirilecek.