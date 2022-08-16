Runar Alex Runarsson, Corendon Alanyaspor'da - Son Dakika
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Runar Alex Runarsson, Corendon Alanyaspor'da

16.08.2022 01:15

Corendon Alanyaspor, Arsenal'den İzlandalı kaleci Runar Alex Runarsson ile 1 yıllık kiralık sözleşme imzaladı.

Runar Alex Runarsson, Corendon Alanyaspor'da

Engin ANAK/ ALANYA,(DHA)- Corendon Alanyaspor, Arsenal'den İzlandalı kaleci Runar Alex Runarsson ile 1 yıllık kiralık sözleşme imzaladı.

Süper Lig ekiplerinden Carendon Alanyaspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Akdeniz temsilcisi, Premier Lig ekiplerinden Arsenal'in İzlandalı file bekçisi Runar Alex Runarsson'u 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı. İzlandalı kaleci için Alanyaspor Cengiz Aydoğan tesislerinde imza töreni düzenlendi. Transfer çalışmaları hakkında bilgi veren Corendon Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Transfer çalışmalarımız devam ediyor. Arsenal takımından kaleci Alex Runarsson'u 1 yıllık kiralık olarak kadromuza dahil ettik. Kendisi İzlanda Milli Takımında da forma giyiyor. Takımımıza katkı sağlayacağına inanıyoruz. Önemli bir takımdan geldi. Aramıza 'hoş geldin' diyor, hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

RUNARSSON: UMARIM ALANYASPOR İÇİN FAYDALI OLURUM

Takıma faydalı olmak istediğini belirten Runar Alex Runarsson, "Burada olduğum için çok mutluyum. Uzun süredir görüşme halindeydik. Kulüpten içeriye adım attığım andan itibaren inanılmaz bir sıcak karşılama vardı. Takım arkadaşlarımla tanışmak için sabırsızlanıyorum. Umarım Corendon Alanyaspor için faydalı olurum. Taraftarlarımız bizi desteklesinler. Biz de sahada onlar için en iyi sonuçları almaya çalışacağız" diye konuştu.

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Kaynak: DHA

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