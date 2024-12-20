Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında yarın Beşiktaş ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Turuncu-yeşilli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Sami Uğurlu yönetimindeki idman, futbolcuların ısınma hareketleriyle başladı. Antrenman, pas çalışmasının ardından gerçekleştirilen taktik çalışmayla sona erdi.
Tüpraş Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetecek.
Son Dakika › Spor › Corendon Alanyaspor, Beşiktaş Maçına Hazır - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?