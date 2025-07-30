Corendon Alanyaspor'dan Cordova Transferi - Son Dakika
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Corendon Alanyaspor'dan Cordova Transferi

30.07.2025 21:32
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Corendon Alanyaspor, forvet Sergio Cordova'nın BSC Young Boys'a transfer olduğunu duyurdu.

Corendon Alanyaspor, Venezuelalı forvet Sergio Cordova ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Antalya ekibinden Cordova ile ilgili yapılan açıklamada, "Venezuelalı forvet oyuncumuz Sergio Cordova'nın İsviçre Süper Lig ekiplerinden BSC Young Boys'a transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Kulübümüze katkılarından dolayı Cordova'ya teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Young Boys, Politika, antalya, Cordova, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Corendon Alanyaspor'dan Cordova Transferi - Son Dakika

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