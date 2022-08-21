Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Sivasspor ile mücadele edecek. Mücadele öncesi hazırlıklarını sürdüren yeşil-siyahlı ekip, Teknik Direktör Francesco Farioli gözetiminde Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde antrenmana ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra pas ve taktik çalışmaları yapan oyuncular, antrenmanı turnuvayla tamamladı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Corendon Alanyaspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

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