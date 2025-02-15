Corendon Alanyaspor Hatayspor'a Hazır - Son Dakika
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Corendon Alanyaspor Hatayspor'a Hazır

Corendon Alanyaspor Hatayspor\'a Hazır

Alanyaspor, Hatayspor maçı için son antrenmanını tamamladı, mücadele yarın Mersin'de yapılacak.

15.02.2025 17:18
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Corendon Alanyaspor, yarın deplasmanda karşılaşacağı Hatayspor maçı hazırlıklarını tamamladı.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Hatayspor maçının hazırlıklarına bugün yaptığı son antrenman ile tamamladı. Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma çalışması ile başladı. İki grup halinde top kapma çalışması gerçekleştiren Alanyaspor, taktik çalışması ile antrenmanı tamamladı.

Corendon Alanyaspor, yarın saat 13.30'da Mersin Stadyumu'nda Hatayspor ile mücadele edecek. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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