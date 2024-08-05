Corendon Alanyaspor İkas Eyüpspor maçının hazırlıklarına başladı

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında sahasında İkas Eyüpspor ile karşılaşacak Corendon Alanyaspor, bu maçın hazırlıklarını başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre turuncu-yeşilliler, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde ısınma hareketlerinin ardından top kapma çalışması gerçekleştirdi.
Akdeniz ekibi, dar alanda maç ile idmanı tamamladı.
Alanyaspor, Eyüpspor ile 11 Ağustos Pazar günü saat 21.45'te Oba Stadı'nda karşılaşacak.
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