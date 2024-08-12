Corendon Alanyaspor ile İkas Eyüpspor 1-1 berabere kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Corendon Alanyaspor ile İkas Eyüpspor 1-1 berabere kaldı

Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında oynanan Corendon Alanyaspor ile İkas Eyüpspor arasındaki maç 1-1 berabere sonuçlandı. İkas Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan kırmızı kart gördü.

12.08.2024 00:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Stat: GAİN Park Stadı

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Süleyman Özay, Mehmet Salih Mazlum

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Balkovec, Richard, Janvier (Dk. 66 Makouta), Augusto, Efecan Karaca, Yusuf Özdemir (Dk. 66 Serdar Dursun), Cordova (Dk. 87 Furkan Bayır)

İkas Eyüpspor: Berke Özer, Melih Kabasakal, Robin Yalçın, Claro, Caner Erkin (Dk. 62 Umut Meraş), Midtsjö (Dk. 62 Taşkın İlker), Halil Akbunar, Recep Niyaz (Dk. 36 Saiz), Emre Akbaba (Dk. 80 Tayfur Bingöl, Ahmed Kutucu (Dk. 80 Chatzigiovanis), Thiam

Goller: Dk. 64 Saiz (İkas Eyüpspor), Dk. 76 Cordova (Corendon Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 18 Ahmet Kutucu (İkas Eyüpspor), Dk. 90+5 Lima (Corendon Alanyaspor)

Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında oynanan Corendon Alanyaspor ile İkas Eyüpspor 1-1 eşitlikle sona erdi.

60. dakikada merkezden gelişen Alanyaspor atağında Richard'ın pasında topla buluşan Balkovec'in şutunda kaleye yönelen top, Robin Yalçın'a çarprak yön değiştirdi ve direğin yanından az farkla kornere çıktı.

64. dakikada Eyüpspor öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Ahmed Kutucu'nun ceza sahası önüne çıkarttığı pasta topla buluşan Saiz'in sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1

76. dakikada Alanyaspor eşitliği sağladı. Sağ kanattan gelişen atakta Augusto'nun çaprazdan ceza sahasına girerek çıkarttığı pasta arka direkte topla buluşan Cordova'nın şutunda top filelere gitti: 1-1

82. dakikada Alanyaspor'un sağ kanattan gelişen atağında Augusto'nun ceza sahasına gönderdiği pasla topla buluşan Makouta'nın şutunda top az farkla dışarı çıktı.

Müsabaka 1-1 berabere sonuçlandı.

Bu arada karşılaşmanın 77. dakikasında İkas Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, kırmızı kart gördü.

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Trendyol Süper Lig, Arda Turan, Arda Turan, Eyüpspor, Eyüpspor, Futbol, Futbol, Spor, Spor, Güncel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Corendon Alanyaspor ile İkas Eyüpspor 1-1 berabere kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:56 Kastamonu’da tekne battı: 3 kişi kayboldu, 3 kişi kurtarıldı Kastamonu'da tekne battı: 3 kişi kayboldu, 3 kişi kurtarıldı
23:32 Tuzla’da iki işçinin hayatını kaybettiği göçük faciasında 4 gözaltı Tuzla'da iki işçinin hayatını kaybettiği göçük faciasında 4 gözaltı
23:29 Dehşete düşüren olay Yavru kedileri fırça sapıyla defalarca vurarak öldürdü Dehşete düşüren olay! Yavru kedileri fırça sapıyla defalarca vurarak öldürdü
22:50 Rusya ve Ukrayna birbirini suçladı Avrupa’nın en büyük nükleer santralinde yangın Rusya ve Ukrayna birbirini suçladı! Avrupa'nın en büyük nükleer santralinde yangın
21:21 Netanyahu’nun yanıtı bekleniyor Hamas’ın yeni lideri Sinvar’dan yeni ateşkes teklifi Netanyahu'nun yanıtı bekleniyor! Hamas'ın yeni lideri Sinvar'dan yeni ateşkes teklifi
14:28 Celine Dion, seçim mitinginde ’’My Heart Will Go On’’ şarkısını izinsiz kullanan Donald Trump’a sert tepki gösterdi Celine Dion, seçim mitinginde ''My Heart Will Go On'' şarkısını izinsiz kullanan Donald Trump'a sert tepki gösterdi
14:13 Japon acemi asker, atış poligonunda arkadaşlarına ateş açtı: 2 asker öldü, 1 asker yaralandı Japon acemi asker, atış poligonunda arkadaşlarına ateş açtı: 2 asker öldü, 1 asker yaralandı
13:57 Ukrayna, Karadeniz’deki Rus gaz platformuna saldırdı: 40 Rus askeri öldü Ukrayna, Karadeniz'deki Rus gaz platformuna saldırdı: 40 Rus askeri öldü
11:53 İktidar kulislerinde gündem Soylu’nun dokunulmazlığı: Bir fezleke gelirse başvuru değerlendirilebilir İktidar kulislerinde gündem Soylu'nun dokunulmazlığı: Bir fezleke gelirse başvuru değerlendirilebilir
11:52 Okul duvarında korkunç manzara Sır olay için harekete geçildi Okul duvarında korkunç manzara! Sır olay için harekete geçildi
11:51 Emniyet şeridinde facia Kağıt gibi ezilen otomobilden tek bir kişi sağ çıkamadı Emniyet şeridinde facia! Kağıt gibi ezilen otomobilden tek bir kişi sağ çıkamadı
11:22 Amerikan istihbaratının kalbinde “Türk“ alarmı FBI apar topar harekete geçti Amerikan istihbaratının kalbinde "Türk" alarmı! FBI apar topar harekete geçti
11:18 2 bin 600 yıllık yazıtı köylüler sandalye niyetine kullanıyordu “Kehanet merkezi“ detayı bilim insanlarını büyüledi 2 bin 600 yıllık yazıtı köylüler sandalye niyetine kullanıyordu! "Kehanet merkezi" detayı bilim insanlarını büyüledi
11:00 Hafize Gaye Erkan aylar sonra Bodrum’da görüntülendi Villası da doğum günü partisi de hayli görkemli Hafize Gaye Erkan aylar sonra Bodrum'da görüntülendi! Villası da doğum günü partisi de hayli görkemli
10:44 Yolcu dolu otobüste büyük panik Saniyeler içerisinde alevlere teslim oldu Yolcu dolu otobüste büyük panik! Saniyeler içerisinde alevlere teslim oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2024 00:48:09. #1.12#
SON DAKİKA: Corendon Alanyaspor ile İkas Eyüpspor 1-1 berabere kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement