Stat: GAİN Park Stadı
Hakemler: Oğuzhan Çakır, Süleyman Özay, Mehmet Salih Mazlum
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Balkovec, Richard, Janvier (Dk. 66 Makouta), Augusto, Efecan Karaca, Yusuf Özdemir (Dk. 66 Serdar Dursun), Cordova (Dk. 87 Furkan Bayır)
İkas Eyüpspor: Berke Özer, Melih Kabasakal, Robin Yalçın, Claro, Caner Erkin (Dk. 62 Umut Meraş), Midtsjö (Dk. 62 Taşkın İlker), Halil Akbunar, Recep Niyaz (Dk. 36 Saiz), Emre Akbaba (Dk. 80 Tayfur Bingöl, Ahmed Kutucu (Dk. 80 Chatzigiovanis), Thiam
Goller: Dk. 64 Saiz (İkas Eyüpspor), Dk. 76 Cordova (Corendon Alanyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 18 Ahmet Kutucu (İkas Eyüpspor), Dk. 90+5 Lima (Corendon Alanyaspor)
Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında oynanan Corendon Alanyaspor ile İkas Eyüpspor 1-1 eşitlikle sona erdi.
60. dakikada merkezden gelişen Alanyaspor atağında Richard'ın pasında topla buluşan Balkovec'in şutunda kaleye yönelen top, Robin Yalçın'a çarprak yön değiştirdi ve direğin yanından az farkla kornere çıktı.
64. dakikada Eyüpspor öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Ahmed Kutucu'nun ceza sahası önüne çıkarttığı pasta topla buluşan Saiz'in sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1
76. dakikada Alanyaspor eşitliği sağladı. Sağ kanattan gelişen atakta Augusto'nun çaprazdan ceza sahasına girerek çıkarttığı pasta arka direkte topla buluşan Cordova'nın şutunda top filelere gitti: 1-1
82. dakikada Alanyaspor'un sağ kanattan gelişen atağında Augusto'nun ceza sahasına gönderdiği pasla topla buluşan Makouta'nın şutunda top az farkla dışarı çıktı.
Müsabaka 1-1 berabere sonuçlandı.
Bu arada karşılaşmanın 77. dakikasında İkas Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, kırmızı kart gördü.
Son Dakika › Spor › Corendon Alanyaspor ile İkas Eyüpspor 1-1 berabere kaldı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?