Corendon Alanyaspor, MKE Ankaragücü maçı için hazırlıklarını tamamladı

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Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında yarın sahasında MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Turuncu-yeşilli kulüpten yapılan açıklamaya göre Cengiz Aydoğan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirildi.
Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapmayla devam etti. Antrenman taktik çalışmayla sona erdi.
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