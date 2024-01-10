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Corendon Alanyaspor, RAMS Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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Corendon Alanyaspor, RAMS Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda oynayacağı RAMS Başakşehir FK maçının hazırlıklarına antrenmanla başladı. Teknik Direktör Fatih Tekke gözetiminde yapılan antrenmanda, MKE Ankaragücü maçında ilk 11'de forma giyen futbolcular yenileme çalışması yaparken, diğer futbolcular sahada ısınma ve çift kale maç yaptı. Corendon Alanyaspor, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Corendon Alanyaspor, RAMS Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı
10.01.2024 - 20:52,
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Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda oynayacağı RAMS Başakşehir FK maçının hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.

Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Tekke gözetiminde yapılan antrenmanda, MKE Ankaragücü maçında ilk 11'de forma giyen futbolcular salonda yenileme çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise sahada ısınma çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç yaptı.

Corendon Alanyaspor, RAMS Başakşehir maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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Son Dakika Spor Corendon Alanyaspor, RAMS Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika


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