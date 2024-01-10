Corendon Alanyaspor, RAMS Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda oynayacağı RAMS Başakşehir FK maçının hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.

Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Tekke gözetiminde yapılan antrenmanda, MKE Ankaragücü maçında ilk 11'de forma giyen futbolcular salonda yenileme çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise sahada ısınma çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç yaptı.

Corendon Alanyaspor, RAMS Başakşehir maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek. - ANTALYA