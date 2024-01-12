Corendon Alanyaspor, RAMS Başakşehir maçı için hazırlıklarını tamamladı

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı RAMS Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı.
Teknik Direktör Fatih Tekke gözetiminde bugün Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde yapılan antrenman ısınma çalışmasıyla başladı. Daha sonra 5'e 2 top kapma çalışması yapan turuncu yeşilli takım, antrenmanı taktik çalışmalarıyla tamamladı.
Corendon Alanyaspor, yarın Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında saat 16.00'da deplasmanda RAMS Başakşehir FK ile karşı karşıya gelecek. - ANTALYA
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