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Corendon Muratpaşa Belediyespor, Bioderma Pro Beach Tour Antalya etabında sahaya çıkıyor. 2-4 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek zorlu turnuva öncesi sporcular Resmiye Çakmak ve Danieke Prins Lara sahilinde antrenman yaptı.

2024 Bioderma Pro Beach Tour Türkiye Serisinin Antalya etabı yarın başlıyor. 2-4 Ağustos tarihleri arasında Antalya Spor Salonu'nun önünde yar alan TVF Plaj Voleybolu Kortlarında gerçekleşecek turnuva erkek ve kadınlar olmak üzere iki kategoride gerçekleşecek. Turnuvanın her iki kategorisinde 16'şar takım mücadele edecek. 150 bin lira toplam para ödülü bulunan turnuvada Corendon Muratpaşa Belediyespor Resmiye Çakmak ve Danieke Prins'le boy gösterecek.

İkili, zorlu turnuva öncesi son antrenmanı Lara sahilinde yaptı. 2014 ve 2016 yılları arasında pro beach tourun farklı etaplarında birincilikler elde eden Çakmak, yıl içinde Yunanistan ve Tahiti'de düzenlenen profesyonel plaj voleybolu turnuvalarında dereceler elde eden Prins'le iyi bir ekip olduklarını ve turnuvada iddialı olduklarını söyledi. - ANTALYA