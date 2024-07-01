Çorluspor 1947 Yeni Yönetim Görev Dağılımını Gerçekleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Çorluspor 1947 Yeni Yönetim Görev Dağılımını Gerçekleştirdi

17 yıl aradan sonra profesyonel liglere dönüş yapan Çorluspor 1947'nin yeni yönetimi, başkan Yusuf Gümüş önderliğinde görev dağılımını gerçekleştirdi. Hüseyin Adalı başkanvekili, Rıfat Özkan asbaşkan ve Vural Aksaka sportif direktör olarak görevlendirildi. Yeni yönetim, transfer çalışmalarına başlayarak başarılı bir sezon geçirmek için çalışacak.

01.07.2024 09:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

17 yıl aradan sonra profesyonel liglere dönüş yapan Çorluspor 1947'de yapılan genel kurulun ardından Yusuf Gümüş başkanlığındaki yeni yönetim, görev dağılımını gerçekleştirdi.

Yusuf Gümüş başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda başkanvekili olarak Hüseyin Adalı, asbaşkan olarak Rıfat Özkan görevlendirilirken sportif direktörlüğe Vural Aksaka getirildi. Yönetimde Şevket İçem, Şahin Demir, Vedat Sevim, Hasan Lale, Miraç Çolak, Mutlu Kütük, Ramazan Doğan, Zeki Toprak, Zeki Canlı, Halil Akın, Gökhan Kaplan, Yusuf Akın, Gürkan Karaca, Ufuk Baltekin, Kemal Kaan Aytuğ ve Murat Cansızoğlu yer aldı.

Yönetim kurulunda görev dağılımının yapıldığı ilk toplantının ardından açıklamada bulunan Başkan Yusuf Gümüş, "Görev dağılımımızı yaptık, yeni sezonla ilgili transfer çalışmalarına başladık. Çorlu'ya, Çorluspor'a yaraşır bir kadro kurarak başarılı olmak için çalışacağız" dedi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Yusuf Gümüş, Rıfat Özkan, Çorlu, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Çorluspor 1947 Yeni Yönetim Görev Dağılımını Gerçekleştirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:00 Hepsinin gözü dönmüş Suriyeli provokatörler, “Hastayım“ diye yalvaran Türk’e bile acımadı Hepsinin gözü dönmüş! Suriyeli provokatörler, "Hastayım" diye yalvaran Türk'e bile acımadı
18:34 Önce Kayseri, ardından Suriye Peki süreci nasıl okumalı, tüm bu olan bitenler tesadüf mü Önce Kayseri, ardından Suriye! Peki süreci nasıl okumalı, tüm bu olan bitenler tesadüf mü?
17:37 Sinan Ateş davası yarın devam edecek Tolgahan Demirbaş, tüm suçlamaları böyle reddetti: Vicdanım rahat Sinan Ateş davası yarın devam edecek! Tolgahan Demirbaş, tüm suçlamaları böyle reddetti: Vicdanım rahat
17:33 Suriye’de tehlikeli provokasyon Türk ordusunun kullandığı binaya girmeye çalışanlar, ateş açılarak uzaklaştırıldı Suriye'de tehlikeli provokasyon! Türk ordusunun kullandığı binaya girmeye çalışanlar, ateş açılarak uzaklaştırıldı
16:34 Daltonlar çetesinin milyonlarca lira haraç istediği iş yeri yeniden kurşunlandı Daltonlar çetesinin milyonlarca lira haraç istediği iş yeri yeniden kurşunlandı
20:37 İmzaların atılması an meselesi Milli futbolcudan rekor transfer İmzaların atılması an meselesi! Milli futbolcudan rekor transfer
19:04 Michy Batshuayi resmen Galatasaray’da İşte maliyeti Michy Batshuayi resmen Galatasaray'da! İşte maliyeti
17:57 BBP’den Ümit Özdağ’a yanıt: LGBT destekçisi partinin neo-faşist lideri bizim milliyetçiliğimizi anlayamaz BBP'den Ümit Özdağ'a yanıt: LGBT destekçisi partinin neo-faşist lideri bizim milliyetçiliğimizi anlayamaz
17:51 Kasaya girecek para öyle böyle değil Fenerbahçe’ye dev sponsor Kasaya girecek para öyle böyle değil! Fenerbahçe'ye dev sponsor
17:04 Yeni takımı belli gibi Yıldız futbolcu Beşiktaş’a veda etti Yeni takımı belli gibi! Yıldız futbolcu Beşiktaş'a veda etti
16:28 101 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Gar Katliamı davasında mahkemeden sanıklara ceza yağdı 101 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası! Gar Katliamı davasında mahkemeden sanıklara ceza yağdı
15:47 Benzine, motorine ve sigaraya ÖTV zammı geliyor Benzine, motorine ve sigaraya ÖTV zammı geliyor
15:31 Belediyenin yaptığı paylaşım ortalığı karıştırdı: Bu yıl da yağladık, bekliyoruz Belediyenin yaptığı paylaşım ortalığı karıştırdı: Bu yıl da yağladık, bekliyoruz
15:12 Kayseri’de 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi Kayseri'de 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi
15:10 Özel’den Kayseri’deki olaylar için muhalefeti suçlayan Erdoğan’a yanıt Özel'den Kayseri'deki olaylar için muhalefeti suçlayan Erdoğan'a yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2024 21:10:59. #1.12#
SON DAKİKA: Çorluspor 1947 Yeni Yönetim Görev Dağılımını Gerçekleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement