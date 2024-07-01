Çorluspor 1947 Yeni Yönetim Görev Dağılımını Gerçekleştirdi

Spor

17 yıl aradan sonra profesyonel liglere dönüş yapan Çorluspor 1947'de yapılan genel kurulun ardından Yusuf Gümüş başkanlığındaki yeni yönetim, görev dağılımını gerçekleştirdi.

Yusuf Gümüş başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda başkanvekili olarak Hüseyin Adalı, asbaşkan olarak Rıfat Özkan görevlendirilirken sportif direktörlüğe Vural Aksaka getirildi. Yönetimde Şevket İçem, Şahin Demir, Vedat Sevim, Hasan Lale, Miraç Çolak, Mutlu Kütük, Ramazan Doğan, Zeki Toprak, Zeki Canlı, Halil Akın, Gökhan Kaplan, Yusuf Akın, Gürkan Karaca, Ufuk Baltekin, Kemal Kaan Aytuğ ve Murat Cansızoğlu yer aldı.

Yönetim kurulunda görev dağılımının yapıldığı ilk toplantının ardından açıklamada bulunan Başkan Yusuf Gümüş, "Görev dağılımımızı yaptık, yeni sezonla ilgili transfer çalışmalarına başladık. Çorlu'ya, Çorluspor'a yaraşır bir kadro kurarak başarılı olmak için çalışacağız" dedi. - TEKİRDAĞ