Cornelius, bu kez hem gol hem de galibiyet sevinci yaşamak istiyor

Trabzonspor'un Danimarkalı forvet oyuncusu Andreas Cornelius'un gol attığı 3 maçta Karadeniz ekibi sahadan beraberlikle ayrıldı. Golcü oyuncu Kayserispor maçında gol kaydetmesi halinde üst üste 3 maçta gol atmış olacak ve 2017 yılında FC Copenhagen forması altında yakaladığı başarıyı tekrar etmiş olacak.

Süper Lig'in 8. haftasında 2 Ekim Cumartesi günü saat 16.00'da deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da tüm hesaplar 3 puan üzerine yapılıyor. Bordo-mavili takımın gol umudu Cornelius ise Türkiye'de ilk on birde sahaya çıktığı 4 maçta 3 gol atmasına rağmen, bu maçlarda galibiyet sevinci yaşayamadı.

Danimarkalı oyuncu, bordo-mavili takımın Galatasaray ve Konyaspor ile 2-2 berabere kaldığı maçlarla birlikte son oynanan 1-1 beraberlikle biten Aytemiz Alanyaspor maçında beraberlik golünü atmıştı. Golcü oyuncunun gol attığı maçlarda Karadeniz ekibi sahadan beraberliklerle ayrıldı.

Hem gol hem de galibiyet sevinci yaşamak istiyor

Süper Lig'de Konyaspor ve Aytemiz Alyanyaspor maçlarında birer gol atan 28 yaşındaki forvet deplasmanda oynanacak olan Kayserispor maçında gol bulması halinde 3 maçlık bir gol serisi yakalamış olacak. Golcü oyuncu bu başarıyı en son 2017 yılında FC Copenhagen forması altında yaşamıştı. Süper Lig'de ilk on birde başladığı 4 maçta 3 gol sevinci yaşayan Cornelius, galibiyet sevinci yaşayamadı. Cornelius, bordo-mavili forma altında bu kez hem gol hem de galibiyet sevinci yaşamayı hedefliyor. - TRABZON