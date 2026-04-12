Çoruhlu FK, Uşakspor'u yenerek hayatta kalma umudunu sürdürdü

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta İzmir Çoruhlu FK evinde Play-Off iddiasını kaybeden Uşakspor'u ikinci yarıda geriden gelip yenerken kümede kalma şansını son haftaya taşıdı: 3-1. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşmada konuk ekip 46'ncı dakikada Batuhan Nizam'la öne geçti. İzmir temsilcisine 49 ve 89'uncu dakikalarda takımın emektar yıldızı Yasin Öztekin ve 83'üncü dakikada Mehmet Bavver'in golleri hayati öneme sahip galibiyeti getirdi.

Bu maçta puan kaybı durumunda küme düşmesi kesinleşecek olan İzmir Çoruhlu FK kazanıp puanını 23 yaptı. Nazillispor'dan sonra Kütahyaspor'a 2-0 yenilen Bornova 1877'nin küme düştüğü grupta, düşecek son iki takım son hafta belli olacak. Grupta Nazilli'yle oynaması gereken haftayı hükmen galibiyetle geçen Altay'ın 25, Çoruhlu FK'nın 23, evinde Tire 2021 FK'yı 4-1 yenen Afyonspor'un 22 puanı bulunuyor. Son hafta oynanacak Altay-Afyonspor, Ayvalıkgücü-Çoruhlu FK maçları 3 takımın kaderini belirleyecek. Çoruhlu son maçta kazanır, Altay mağlup olursa kurtulacak.