Çorum\'da finali izleyenler, A Milli Kadın Voleybol Takımı\'nın Avrupa şampiyonluğunu coşkuyla

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın İtalya'yı 3-2 mağlup ederek üst üste 2. kez Avrupa şampiyonu olması, Çorum'da vatandaşlar tarafından coşkuyla kutlandı.

Avrupa Voleybol Şampiyonası final maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya ile karşı karşıya geldi. Büyük bir çekişmeye sahne olan mücadelede rakibini 3-2 mağlup eden ay-yıldızlılar, Avrupa şampiyonu olarak Türkiye'ye büyük bir gurur yaşattı. Tüm yurtta olduğu gibi Çorum'da da tarihi şampiyonluğun heyecanı meydanlara taştı. Vatandaşlar, Çorum Belediyesi tarafından Kadeş Barış Meydanı'nda kurulan dev ekranın etrafında toplanarak karşılaşmayı takip etti. Ellerinde Türk bayraklarıyla alanı dolduran vatandaşlar, maç boyunca millilere alkışlarla ve sloganlarla destek verdi. Karşılaşmada final düdüğünün çalması ve şampiyonluk sayısının alınmasının ardından vatandaşlar büyük bir coşku yaşadı.