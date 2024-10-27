Çorum'da Cumhuriyet Bayramı Bisiklet Turu - Son Dakika
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Çorum'da Cumhuriyet Bayramı Bisiklet Turu

Çorum\'da Cumhuriyet Bayramı Bisiklet Turu

Çorum Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen "Cumhuriyet Bayramı Bisiklet Turu" yoğun katılım ile gerçekleştirildi.

27.10.2024 17:10  Güncelleme: 17:15
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Çorum Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen "Cumhuriyet Bayramı Bisiklet Turu" yoğun katılım ile gerçekleştirildi.

Şehitler Parkı'ndan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'ın starıyla başlayan bisiklet turu Gazi Caddesi, İnönü Caddesi, Hıdırlık Caddesi ve Necmettin Erbakan Caddesi'nin takip ederek Millet Bahçesi'nde sona erdi. Etkinliğe CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Murat Günay, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Hüseyin Şahin, Çorum ASKF Başkanı Ferhat Arıcı ve yüzlerce bisikletli katıldı. Bisiklet turunun ardından bisikletle şehir turuna katılan 40 şanslı isme çekiliş ile 15 adet bisiklet ve 30 adet kask hediye edildi.

Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikler çerçevesinde düzenlenen bisiklet turunun ardından konuşma yapan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Türkiye Cumhuriyeti devletine kimsenin gücünün yetmeyeceğini belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın "Bundan önce Malazgirt'te Çanakkale'de olduğu gibi nasıl yedi düvel şer güçleriyle karşımıza gelmişse ve bu aziz millet nasıl orada püskürtmüşse, rabbimize hamt ediyorum ki Atatürk'ün önderliğinde Kuvayı Milliye hareketiyle bir olarak beraber olarak kardeş olarak yeniden püskürtmüş ve Cumhuriyet kurulmuştur. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bayrak inmesin, ezan dinmesin mabedimin göğsüne namahrem eli değmesin diye canını ortaya koyan bütün aziz şehitlerimizi rahmetle, şükranla, minnetle anıyorum. Geçtiğimiz günlerde TUSAŞ'ta yaşanan hain saldırının ardından en güzel cevabı orada bir kardeşimiz verdi. "Bize karşı tutulan bu namlular bu millete sadece güç verir, cesaret verir. Daha çok çalışacağız" dedi. Bizlerde buradan bayrağımızı yüceltmek için, vatanımızı baki kılmak, devletimizin bekası için daha çok ve daha güçlü çalışacağımızın sözünü veriyoruz. Doğan her çocuğumuz vatan aşkıyla doğacak, millet aşkıyla büyüyecek. Bu sevdayla İHA, SİHA, kendi helikopterimizi, savaş uçağımızı kendimiz üretmeye devam edeceğiz. Tarihte olduğu gibi bu devlete kimse diz çöktüremeyecek. Bir olacağız, beraber olacağız, kardeş olacağız. 101. yılını kutladığımız Cumhuriyetimizi daha ilerilere taşıyacağız. Cumhuriyet Bayramımızı yürekten kutluyorum" ifadelerini kullandı. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Çorum'da Cumhuriyet Bayramı Bisiklet Turu - Son Dakika

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