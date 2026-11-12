Çorum FK, 12. haftada Başakşehir\'le oynayacağı maçın hazırlığına başladı

Çorum FK, 12. haftada Başakşehir'le oynayacağı maçın hazırlığına başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Burak Yılmaz yönetiminde başladı. Antrenmanda 5'e 2 rondo ve topa sahip olma çalışmalarının ardından istasyonlu aerobik çalışma yapıldı.
Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında oynayacağı Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarına başladı.
Teknik Direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 rondo ile devam eden idmanda topa sahip olma organizasyonları üzerinde duruldu. İdmanın ana bölümünde ise istasyonlu aerobik çalışmaya yer verildi.
Kaynak: İHA
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