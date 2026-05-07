Çorum FK, Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 Geçti
Çorum FK, Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 Geçti

07.05.2026 22:37
Çorum FK, Trendyol 1. Lig play-off 1. turunda Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 yenerek tur atladı.

Trendyol 1. Lig play-off 1. tur mücadelesinde Çorum FK, evinde konuk ettiği Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 mağlup ederek tur atladı.

Maçtan dakikalar:

18. dakikada ceza sahası içinde İbrahim Akdağ'ın topa elle müdahale etmesinin ardından hakem penaltı noktasını gösterdi.

20. dakikada penaltıyı kullanan Fredy, topu ağlarla buluşturdu. 1-0

Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Murat Ergin Gözütok, Mert Bulut

Çorum FK: Ibrahim Sehic, Sinan Osmanoğlu, Serdar Gürler, Yusuf Erdoğan (Kerem Kalafat dk. 90+5), Pedrinho (Joseph Larweh Attamah dk. 90+2), Arda Hilmi Şengül, Fredy, B. Samudio (Mame Thiam dk. 46), Üzeyir Ergün, Erkan Kaş, Ahmed Ildız (Ferhat Yazgan dk. 64)

Yedek oyuncular: Hasan Hüseyin Akınay, Danijel Aleksic, Cemali Sertel, Oğuz Gürbulak, Ibrahim Zubairu, Burak Çoban

Teknik Direktör: Uğur Uçar

Ankara Keçiörengücü: Emre Satılmış, Abdullah Çelik, Odise Roshi (Eduart Rroca dk. 51), Hüseyin Bulut, Ali Dere (Süleyman Luş dk. 60), İbrahim Akdağ, Wellington Nascimento, Francis Ezeh, Halil Can Ayan (Enes Yılmaz dk. 83), İshak Karaoğul (Ali Akman dk. 83), Junior Fernandes

Yedek oyuncular: Mehmet Erdoğan, Oğuzcan Çalışkan, Erkam Develi, Hakan Bilgiç, Edson Andre Sitoe, Ousmane Diaby

Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak

Gol: Fredy (dk. 20 pen.) (Çorum FK)

Sarı kartlar: Mame Thiam, Ibrahim Sehic, Uğur Uçar (Teknik Direktör) (Çorum FK) - ÇORUM

Kaynak: İHA

Futbol, Spor, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2026 23:08:39.
