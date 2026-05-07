Çorum FK, Ankara Keçiörengücü\'nü 1-0 Geçti

Trendyol 1. Lig play-off 1. tur mücadelesinde Çorum FK, evinde konuk ettiği Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 mağlup ederek tur atladı.
Maçtan dakikalar:
18. dakikada ceza sahası içinde İbrahim Akdağ'ın topa elle müdahale etmesinin ardından hakem penaltı noktasını gösterdi.
20. dakikada penaltıyı kullanan Fredy, topu ağlarla buluşturdu. 1-0
Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Murat Ergin Gözütok, Mert Bulut
Çorum FK: Ibrahim Sehic, Sinan Osmanoğlu, Serdar Gürler, Yusuf Erdoğan (Kerem Kalafat dk. 90+5), Pedrinho (Joseph Larweh Attamah dk. 90+2), Arda Hilmi Şengül, Fredy, B. Samudio (Mame Thiam dk. 46), Üzeyir Ergün, Erkan Kaş, Ahmed Ildız (Ferhat Yazgan dk. 64)
Yedek oyuncular: Hasan Hüseyin Akınay, Danijel Aleksic, Cemali Sertel, Oğuz Gürbulak, Ibrahim Zubairu, Burak Çoban
Teknik Direktör: Uğur Uçar
Ankara Keçiörengücü: Emre Satılmış, Abdullah Çelik, Odise Roshi (Eduart Rroca dk. 51), Hüseyin Bulut, Ali Dere (Süleyman Luş dk. 60), İbrahim Akdağ, Wellington Nascimento, Francis Ezeh, Halil Can Ayan (Enes Yılmaz dk. 83), İshak Karaoğul (Ali Akman dk. 83), Junior Fernandes
Yedek oyuncular: Mehmet Erdoğan, Oğuzcan Çalışkan, Erkam Develi, Hakan Bilgiç, Edson Andre Sitoe, Ousmane Diaby
Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak
Gol: Fredy (dk. 20 pen.) (Çorum FK)
Sarı kartlar: Mame Thiam, Ibrahim Sehic, Uğur Uçar (Teknik Direktör) (Çorum FK) - ÇORUM
