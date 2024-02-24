Çorum FK, Bodrum FK'yı 2-1 Yendi - Son Dakika
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Çorum FK, Bodrum FK'yı 2-1 Yendi

Çorum FK, Bodrum FK\'yı 2-1 Yendi

Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Çorum FK, evinde konuk ettiği Bodrum FK'yı 2-1 mağlup etti. Çorum FK'nın gollerini Verheydt ve Nalepa penaltıdan kaydederken, Bodrum FK'nın golünü Musah Mohammed attı.

24.02.2024 18:11  Güncelleme: 18:13
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Stat: Çorum Şehir

Hakemler: Ayberk Demirbaş, Mehmet Kapluhan, Şenol Bektaş

Ahlatcı Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Kerem Kalafat, Loick Landre, Toure (Dk. 88 Suat Kaya), Ferhat Yazgan, Verheydt (Dk. 69 Ahmet Sağat), Nalepa (Dk. 88 Ologo), Hakan Barış (Dk. 69 Atakan Akkaynak), Geraldo, Erkan Kaş, Ozan Sol (Dk. 59 Eren Aydın)

Bodrum FK: de Sousa, Celustka, Samet Yalçın, Kenan Özer (Dk. 84 Mustafa Erdilmen), Ahmet Aslan (Dk. 59 Brazao), Üzeyir Ergün, Musah Mohammed, Ali Aytemur, Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 75 Haqi Osman), Furkan Apaydın (Dk. 46 Cenk Şen), Burak Çoban (Dk. 84 Celal Dumanlı)

Goller: Dk. 11 Verheydt (penaltıdan), Dk. 81 Nalepa (penaltıdan) (Çorum FK), Dk. 40 Musah Mohammed (Bodrum FK)

Sarı kartlar: Dk. 16 Ferhat Yazgan, Dk. 90+3 Atakan Akkaynak (Çorum FK), Dk. 39 Celustka, Dk. 45+5 Ahmet Aslan (Bodrum FK)

Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Çorum FK, konuk ettiği Bodrum FK'yi 2-1 yendi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Çorum FK, Bodrum FK'yı 2-1 Yendi - Son Dakika
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