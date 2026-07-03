Trendyol Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum FK'de kaleci Ahmet Said Kıvanç ve orta saha oyuncusu Oğuz Gürbulak ile yolların ayrıldığı bildirildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, Ahmet Said Kıvanç ve Oğuz Gürbulak'ın sözleşmelerinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiği belirtildi.
Futbolculara Çorum FK'nin şampiyonluğuna sağladıkları katkı için teşekkür edilerek, yeni kariyerlerinde başarı dileğinde bulunuldu.
Son Dakika › Spor › Çorum FK'da İki Futbolcuyla Yollar Ayrıldı - Son Dakika
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