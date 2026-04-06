Çorum FK\'dan Bodrum FK Maçına Hazırlık

Trendyol 1. Lig'de 62 puanla ligde 4. sırada bulunan Çorum FK, yarın saat 20.00'de Bodrum FK'yı konuk edecek. Çorum FK, 1 puan farkla 5. sırada bulunan rakibiyle oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını tamamladı. Antrenmanın son gününde kırmızı-siyahlılar, Teknik Direktör Uğur Uçar yönetiminde, taktik, yakın pas ve duran top çalışması yaptı. - ÇORUM