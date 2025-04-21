Çorum FK'dan Burak Süleyman Açıklaması - Son Dakika
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Çorum FK'dan Burak Süleyman Açıklaması

Çorum FK, Amed ile oynanan maçta yaşanan olayları kınadı, Burak Süleyman'ın tepkisini savunmadı.

21.04.2025 11:10
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Çorum Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig'de Amed Sportif Faaliyetler ile oynanan maçta futbolcuları Burak Süleyman'ın tepkisinin savunulacak bir yanının olmadığını, tribünden futbolcuya yanıcı ve yakıcı madde atılmasının da kabul edilemez olduğunu bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, üç sezondur aynı ligde mücadele eden iki takımın her maçta birbirlerini nezaketle karşıladığı, Çorum ile Diyarbakır arasında dostluk köprüsü kurulduğu vurgulandı.

Ligin 35. haftasında Diyarbakır Stadı'nda oynanan ve ev sahibi ekibin 1-0 kazandığı maçta kırmızı-siyahlı ekibin güzel bir şekilde ağırlandığı belirtilen açıklamada, "Maç öncesinde her zamanki gibi güzel karşılanmış olmamıza rağmen üzülerek gördük ki Çorum ile Diyarbakır arasında oluşan bu dostluk köprüsü belirli bir grubu rahatsız etmiş ve provokatörler sahneye çıkmıştır. Belirli bir grubun yaptığını tüm Diyarbakır halkına mal etmek haksız bir tutum olur. Tribünlerin bir bölümünden atılan yabancı ve yanıcı maddelerle oyuncumuz Burak Süleyman yaralanmış ve o anlık bir eylemle tepkisini ortaya koymuştur. Ne yazık ki bu tür olayların yıllardır belirli dönemlerde yaşanmış olması manidar bir durumdur. Allah muhafaza, atılan o yabancı-yanıcı madde futbolcumuzun bacağı yerine gözüne gelmiş olsaydı çok acı bir durum ortaya çıkacak, bugün çok farklı şeyler konuşuyor olacaktık." denildi.

Karşılaşmada yaşanılanların kabul edilemez olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Oyuncumuzun sergilediği bu tepkinin savunulacak bir yanı yoktur. Zaten kendisi de gerekli açıklamayı yapmıştır. Ancak futbolcumuzun yaptığı hareketi doğru bulmadığımız gibi, Burak Süleyman ve takımımıza yapılan küfürleri, atılan yabancı ve yanıcı maddeleri kabul etmemiz de mümkün değildir. Nitekim futbolcumuzun verdiği tepki, yaşanılan tribün olaylarının akabinde gelişmiştir. Sonuç itibariyle böylesine üzücü bir olayın tüm Türkiye'nin gözü önünde, üstelik bir canlı yayında yaşanmış olması üzüntümüzü bir kat daha artırmıştır. Bu noktada Çorum gibi kadirşinas insanların var olduğu bir şehrin futbol kulübü olarak sağduyulu davranmamız gerektiğinin bilincindeyiz. Yıkmanın kolay ancak yapmanın çok zor olduğu bir süreçte herkes üzerine düşen payı alacak ve gerekli dersleri çıkartacaktır. Sadece bizim maçlarımızda değil, tüm maçlarda böylesine olumsuzlukların yaşanmamasını temenni ediyoruz."

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Kaynak: AA

Güvenlik, Politika, Olaylar, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Çorum FK'dan Burak Süleyman Açıklaması - Son Dakika

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