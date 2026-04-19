Çorum FK\'dan Özbelsan\'a 3-1 Galibiyet

Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında evinde Özbelsan Sivasspor'u 3-1 yenen Arca Çorum FK'nin teknik direktörü Uğur Uçar, "Güzel bir galibiyet oldu." dedi.

Uçar, Çorum Şehir Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, maça çok iyi başladıklarını söyledi.

Maçı ilk yarıda koparmak istediklerini ve golü bulduklarını belirten Uçar, "Yakaladığımız pozisyonları değerlendiremedik. Geçişten bir gol yedik. Bu hastalığımız devam ediyor. Önlemler alıyoruz ama bir şekilde kalemizde golle sonuçlanıyor. Belki rakibin ilk yarıdaki tek şutu diyebilirim." diye konuştu.

İkinci yarı oyuncu değişiklikleriyle gol attıklarını ifade eden Uçar, "Güzel bir galibiyet oldu. Benim takım dominant, topa sahip, topu kaybettiği zaman agresif baskı yapan bir takım olacak. Bu da bu şekilde gidecek. İnşallah kalan iki maçı da kazanıp nerede olduğumuza bakacağız. Ona göre planımızı yapacağız."

-Sivasspor cephesi

Özbelsan Sivasspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir ise ikinci yarı daha iyi oynadıklarını fakat iyi oynarken iki gol yediklerini vurguladı.

Centilmence bir maç olduğunu belirten Taşdemir, "Zor bir karşılaşmaydı, çok eksiğimiz vardı ama ona rağmen sahada mücadele eden oyuncularımı kutluyorum. İlk yarı biraz daha bekleyip geçiş oyunu yapmak istedik. Kısmen başarılı olduk ama ikinci yarı çok daha iyi oynadığımızı düşünüyorum. İyi oynarken iki tane çok talihsiz gol yedik. Maalesef mağlup olduk." ifadelerini kullandı.