Çorum FK'dan Özbelsan'a 3-1 Galibiyet
Çorum FK'dan Özbelsan'a 3-1 Galibiyet

19.04.2026 18:51
Uğur Uçar, galibiyet sonrası maçın başlangıcını iyi değerlendirdiklerini belirtti.

Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında evinde Özbelsan Sivasspor'u 3-1 yenen Arca Çorum FK'nin teknik direktörü Uğur Uçar, "Güzel bir galibiyet oldu." dedi.

Uçar, Çorum Şehir Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, maça çok iyi başladıklarını söyledi.

Maçı ilk yarıda koparmak istediklerini ve golü bulduklarını belirten Uçar, "Yakaladığımız pozisyonları değerlendiremedik. Geçişten bir gol yedik. Bu hastalığımız devam ediyor. Önlemler alıyoruz ama bir şekilde kalemizde golle sonuçlanıyor. Belki rakibin ilk yarıdaki tek şutu diyebilirim." diye konuştu.

İkinci yarı oyuncu değişiklikleriyle gol attıklarını ifade eden Uçar, "Güzel bir galibiyet oldu. Benim takım dominant, topa sahip, topu kaybettiği zaman agresif baskı yapan bir takım olacak. Bu da bu şekilde gidecek. İnşallah kalan iki maçı da kazanıp nerede olduğumuza bakacağız. Ona göre planımızı yapacağız."

-Sivasspor cephesi

Özbelsan Sivasspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir ise ikinci yarı daha iyi oynadıklarını fakat iyi oynarken iki gol yediklerini vurguladı.

Centilmence bir maç olduğunu belirten Taşdemir, "Zor bir karşılaşmaydı, çok eksiğimiz vardı ama ona rağmen sahada mücadele eden oyuncularımı kutluyorum. İlk yarı biraz daha bekleyip geçiş oyunu yapmak istedik. Kısmen başarılı olduk ama ikinci yarı çok daha iyi oynadığımızı düşünüyorum. İyi oynarken iki tane çok talihsiz gol yedik. Maalesef mağlup olduk." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Özgür Özel, Barselona’da Sanchez ile bir araya geldi Özgür Özel, Barselona'da Sanchez ile bir araya geldi
Çiple Karadeniz’e salınacak 2 bin dolardan satılıyor Çiple Karadeniz'e salınacak! 2 bin dolardan satılıyor
8 yıl sonra yüz güldüren görüntü 8 yıl sonra yüz güldüren görüntü
Çaykur Rizesporlu kaleci Fofana’dan tarihi asist Çaykur Rizesporlu kaleci Fofana'dan tarihi asist
İlkokul müdüründen mide bulandıran mesajlar: Eteğine dikkat et İlkokul müdüründen mide bulandıran mesajlar: Eteğine dikkat et
Trump, İran sonrası yeni düşmanı buldu: 70 yıldır beklenen gün gelecek Trump, İran sonrası yeni düşmanı buldu: 70 yıldır beklenen gün gelecek

19:00
Beşiktaş, Samsun’da 5 dakikada darmadağın oldu
Beşiktaş, Samsun'da 5 dakikada darmadağın oldu
18:50
Trump ‘masa kuruluyor’ dedi, İran’dan rest geldi Bir şartları var
Trump ‘masa kuruluyor’ dedi, İran’dan rest geldi! Bir şartları var
18:25
Ugandalı General bir kez daha Türkiye’yi hedef aldı: Türkler yerine Çinlilere verelim
Ugandalı General bir kez daha Türkiye'yi hedef aldı: Türkler yerine Çinlilere verelim
18:05
Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur görevden alındı
Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur görevden alındı
17:55
Süper Lig’e yükselen ilk takım Erzurumspor
Süper Lig'e yükselen ilk takım Erzurumspor
17:36
Ateşkesin bitimine sayılı günler kala İran’dan korkutan paylaşım
Ateşkesin bitimine sayılı günler kala İran'dan korkutan paylaşım
