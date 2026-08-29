Çorum FK\'dan Transfer: Göktan Gürpüz

ÇORUM FK, Trabzonspor forması giyen 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Göktan Gürpüz'ü bir yıllığına kadrosuna kattı.

Almanya'nın Duisburg kentinde dünyaya gelen Göktan Gürpüz, futbola Hamborn 07 altyapısında başladı. Ardından Schalke 04 ve Borussia Dortmund altyapılarında forma giyen genç oyuncu, profesyonel kariyerine Borussia Dortmund II takımında adım attı. Türkiye'de Trabzonspor'un yanı sıra Fatih Karagümrük ve Gençlerbirliği formalarını da giyen Gürpüz, Türkiye'nin alt yaş milli takımlarında da görev yaptı. Arca Çorum FK, genç futbolcu Göktan Gürpüz'e kırmızı-siyahlı forma altında başarılar diledi.